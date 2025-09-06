La bestseller Simone Milasas presentará en Lima propuestas alternativas para abordar deudas y negocios

Simone Milasas parte de la idea de que la prosperidad puede desarrollarse a partir de la creatividad.

La autora y conferencista australiana Simone Milasas, lider global de Access Consciousness y creadora del método El Gozo de los Negocios, visitará Lima este mes de septiembre para ofrecer dos actividades relacionadas con su enfoque sobre negocios, finanzas y vida cotidiana.

Milasas cuenta con más de dos décadas de trayectoria difundiendo su propuesta en distintos países. Su planteamiento parte de la idea de que la prosperidad puede desarrollarse a partir de la creatividad, la facilidad y la elección personal, más allá de los modelos tradicionales centrados en el sacrificio o el control.

El 12 de septiembre, a las 7:00 p.m., en el DoubleTree El Pardo Hotel by Hilton Lima, se realizará la primera actividad titulada Saliendo de la Deuda Gozosamente. En esta sesión introductoria de dos horas, la autora abordará herramientas para replantear la relación con la deuda y con el dinero. Al finalizar, de 8:30 p.m. a 9:00 p.m., se desarrollará una breve firma de libros abierta al público.

La segunda actividad, denominada Negocios Hechos Diferente, se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de septiembre, de 9:30 a.m. a 2:00 p.m., en el mismo espacio. Se trata de una clase de tres jornadas enfocada en explorar maneras alternativas de concebir y gestionar los negocios, aplicables tanto en el ámbito empresarial como en la vida diaria.

La participación en ambas propuestas está abierta a todo público y no requiere experiencia previa en el tema.

"Si despiertas y tienes sangre corriendo por las venas, ya tienes un negocio. El dinero no es un fin, es una herramienta para elegir más y crear más. Y todo empieza con lo que eliges hoy", asegura Simone Milasas.