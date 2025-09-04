HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin guion con Rosa María Palacios
Mira Sin guion con Rosa María Palacios     Mira Sin guion con Rosa María Palacios     Mira Sin guion con Rosa María Palacios     
Economía

El vino del País Vasco busca ser un producto de “futuro y expansión” en México

México se consolidó como el segundo mayor importador de vino en América Latina durante los últimos 10 años. España se ha consolidado como el principal proveedor, seguido de Chile e Italia.

Se busca visibilizar el papel femenino en la cadena vitivinícola en todas las etapas de su producción y comercialización.
Se busca visibilizar el papel femenino en la cadena vitivinícola en todas las etapas de su producción y comercialización. | EFE

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, dijo en entrevista con EFE en Ciudad de México que “el vino se ha puesto de moda, asociado a un consumo de alta calidad”, por lo que se puede posicionar como un “producto de futuro y de expansión" en el país norteamericano. 

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Durante el evento Basque Wine, compuesto por salas de exposiciones de las empresas participantes y encuentros de negocio con profesionales del mundo del vino en la capital mexicana, Barredo aseguró que México “es un mercado que está creciendo en el consumo de vinos y en la importación”. 

El objetivo de las 23 bodegas vascas que se dieron cita en el evento, según declaró Barredo, es ofrecer nuevos canales de colaboración con la base centenaria de la tradición y cultura de la cocina vasca.

“Las bebidas de Euskadi (País Vasco) llegan como una misión directa y comercial con empresas vascas a México, con el objetivo de reforzar la presencia comercial en el mercado mexicano para aquellas bodegas que tienen un importador, para hacer una labor comercial que refuerce la presencia y el volumen de vinos comercializados aquí”, destacó.

La consejera Barredo también indicó que, el año pasado, los vinos de la región de la Rioja Alavesa constituyeron el motor de las exportaciones vascas de vino, con el 69% del volumen y el 90% de la facturación total.

Por su parte, el sumiller vasco Mikel Garaizabal destacó la riqueza de la gastronomía mexicana, reconocida por sus platos con un toque picante. Al respecto, señaló que un txakoli, vino blanco de moderada graduación alcohólica, puede maridar perfectamente con este tipo de cocina, gracias a su acidez y frescura. 

“Hemos visto que ha habido una evolución en el consumo y el interés del consumidor mexicano. Cada vez hay más interés en probar cosas diferentes, elaborados con unas variedades diferentes en unos territorios diferentes. Y si eso tiene, son las bebidas del País Vasco”, mencionó.

México se consolidó como el segundo mayor importador de vino en América Latina durante los últimos 10 años. España se ha consolidado como el principal proveedor, seguido de Chile e Italia.

El papel femenino en la industria vitivinícola  

En un sector históricamente “dominado por hombres”, se busca visibilizar el papel femenino en la cadena vitivinícola, desde la producción y enología hasta la distribución, comunicación y consumo.

Al respecto, Barredo mencionó que han aprovechado el evento para hablar con algunas de las asociaciones de mujeres vinculadas al sector, con el objetivo de conocer cómo integran la cadena de valor y saber cómo trabajan. 

“La mujer sí trabaja dentro de las explotaciones ganaderas, pero no en los cargos de alta cualificación ni de titulación. Hemos aprovechado para intercambiar experiencias y poder reforzar el papel de la mujer en la agricultura y, en concreto, en el sector vitivinícola”, puntualizó. 

Abrir nuevos mercados entre el País Vasco y México  

En este sentido, la delegada del Gobierno Vasco en México, Ainhoa Apeztegia, destacó que buscan “dar a conocer el producto vasco que tiene su parte tradicional y su parte innovadora, que puede cuajar muy bien en el mercado mexicano”.

Con el objetivo de promocionar el vino y abrir nuevos mercados, importadores, gastrónomos, restauradores, distribuidores y representantes institucionales compartieron sus experiencias para reforzar los vínculos con el territorio vasco. 

El mercado mexicano supera actualmente en volumen los 100 millones de litros de vino importados, una cifra que se traduce en un valor de 348 millones de dólares, según informó el Gobierno del País Vasco a través de un comunicado. 

Aunque el vino tinto aún domina las importaciones, pues representa cerca del 80 % de las ventas, las etiquetas de vino blanco del País Vasco con Denominación de Origen Protegida también han incrementado su valor en un 19 %, lo que refleja el interés creciente del consumidor mexicano.

Notas relacionadas
Cazzu revela que Christian Nodal no la autoriza viajar con Inti desde hace un año: “Tenemos el control sobre ti y tu hija”

Cazzu revela que Christian Nodal no la autoriza viajar con Inti desde hace un año: “Tenemos el control sobre ti y tu hija”

LEER MÁS
Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 4 de septiembre

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 4 de septiembre

LEER MÁS
Marco Rubio se reúne con Claudia Sheinbaum en México: estos fueron los temas que tocaron

Marco Rubio se reúne con Claudia Sheinbaum en México: estos fueron los temas que tocaron

LEER MÁS
Fonavi: Reintegro 4 paga a los beneficiarios en el Banco de la Nación, según el cronograma establecido con el último dígito del DNI

Fonavi: Reintegro 4 paga a los beneficiarios en el Banco de la Nación, según el cronograma establecido con el último dígito del DNI

LEER MÁS
Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

LEER MÁS
Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retiro AFP en Congreso: Guido Bellido empuja predictamen, Cavero reclama expertos y MEF pide no sacrificar la pensión de S/600

Retiro AFP en Congreso: Guido Bellido empuja predictamen, Cavero reclama expertos y MEF pide no sacrificar la pensión de S/600

LEER MÁS
Retiro AFP: Fuerza Popular retrasa debate de proyecto de ley para liberar fondos de pensiones

Retiro AFP: Fuerza Popular retrasa debate de proyecto de ley para liberar fondos de pensiones

LEER MÁS
Gobierno incluye bono excepcional de S/100 y aumento para trabajadores del sector público en presupuesto 2026

Gobierno incluye bono excepcional de S/100 y aumento para trabajadores del sector público en presupuesto 2026

LEER MÁS
Ministerio de Justicia sanciona a Alfin Banco con S/669.000 por uso indebido de datos personales

Ministerio de Justicia sanciona a Alfin Banco con S/669.000 por uso indebido de datos personales

LEER MÁS
Crédito total al sector privado creció 3,8% en julio, la tasa más alta desde inicios de 2023

Crédito total al sector privado creció 3,8% en julio, la tasa más alta desde inicios de 2023

LEER MÁS
Bsale busca digitalizar a 2.000 pymes en Perú y facturar US$1,5 millones en 2025

Bsale busca digitalizar a 2.000 pymes en Perú y facturar US$1,5 millones en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Economía

Precio del dólar en Perú hoy jueves 4 de septiembre ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Ministerio de Justicia sanciona a Alfin Banco con S/669.000 por uso indebido de datos personales

Retiro AFP en Congreso: Guido Bellido empuja predictamen, Cavero reclama expertos y MEF pide no sacrificar la pensión de S/600

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota