Economía

Apuestas deportivas en Perú implican un gasto en promedio de S/82 por jugada

Según un estudio de Activa Research, el 40% de peruanos mayores de edad participa en apuestas deportivas,con el fútbol como principal atractivo

Las apuestas deportivas en Perú se transforman en un fenómeno económico. Foto: Andina
Las apuestas deportivas en Perú se transforman en un fenómeno económico. Foto: Andina

En el Perú, las apuestas deportivas dejaron de ser un entretenimiento marginal para convertirse en un fenómeno de consumo con peso económico. La Radiografía del Cliente de Apuestas Deportivas de Activa Research, realizado en agosto y presentado en setiembre de este año, revela que cuatro de cada diez peruanos mayores de edad ya participan en este mercado, donde el fútbol concentra más del 80% de las jugadas y el gasto promedio por ocasión alcanza S/81,8.

¿Cuántos peruanos apuestan?

La práctica no es masiva, pero sí significativa: 40% apuesta y 60% no. Entre quienes participan —principalmente hombres de 18 a 44 años, pertenecientes al NSE A— la frecuencia no sigue un patrón rígido. Apenas un 4% lo hace todos los días, un 6% cada semana y un 7% de forma mensual. La mayoría (23%) apuesta solo de manera ocasional, según el evento deportivo que despierte su interés.

¿Cuánto gastan los peruanos en apuestas deportivas?

El desembolso por ocasión de apuesta es, en promedio, S/81,8. Pero los matices cuentan. En Lima, el gasto trepa a S/104,6, mientras que en provincias se queda en S/56,4. Por edad, el rango más alto se da entre los 45 y 59 años (S/161,1), muy por encima de los 30 a 44 años (S/ 71,8), los jóvenes de 18 a 29 (S/53,5) y los mayores de 60 (S/54,1).

En términos socioeconómicos, el NSE A concentra el gasto más elevado con S/172,8, seguido de B (S/89), C (S/67,2) y D (S/62,4). Los hombres limeños de 45 a 59 años del NSE A se consolidan como el segmento premium, mientras que jóvenes, sectores medios y regiones representan el mercado masivo de crecimiento, sensible a microapuestas y promociones de bajo costo.

¿Dónde apuestan los peruanos?

La preferencia es clara: 78% de los jugadores interactúa con las casas de apuestas a través de canales digitales, dividiéndose entre aplicaciones móviles (36%) y páginas web (42%). Solo un 22% mantiene la costumbre de acudir a locales físicos. El estudio muestra también diferencias por nivel socioeconómico: en los NSE A y B predominan las apps, mientras que en C y D se prefiere el uso de sitios web.

Ahora bien, el mercado presenta una clara preferencia por dos casas: “Te Apuesto” y “Apuesta Total”. La familiaridad y visibilidad de estas plataformas les ha dado un liderazgo que ahora implica un reto: fidelizar a sus clientes. Para los líderes, el reto está en innovar con propuestas diferenciadas que capten a un público aún disperso o poco atendido.

Cabe señalar que la mayoría de los peruanos prefiere planificar: 41% apuesta antes de que arranque el evento, buscando seguridad en la cuota. Sin embargo, un 29% opta por la adrenalina de las apuestas en vivo, un 27% combina múltiples eventos en la misma jugada y un 18% se anima a explorar mercados alternativos, como número de tarjetas o goleadores. Un 15%, en cambio, reparte su dinero entre diferentes deportes.

Apuestas deportivas: ¿qué influye en la elección del lugar?

El estudio ordena los atributos de decisión. A la cabeza están la seguridad y confianza (42%), seguidos de las opciones de pago y retiro cómodas (36%). Los bonos y promociones (32%) y las cuotas más altas (25%) influyen, pero no definen. Otros factores como la facilidad de uso en la plataforma (22%), la variedad de deportes y eventos (14%) o las recomendaciones de otros jugadores (6%) ocupan un rol secundario.

Top 5 de apuestas deportivas

El deporte rey concentra la pasión y el dinero: 82% de las apuestas se hace en fútbol. Muy lejos aparecen el vóley (14%), el básquet (9%), el tenis (7%) y el boxeo (4%).

De acuerdo con el autor del estudio, Hilario Chon-Shing, la preferencia por el balompié refleja la profunda conexión cultural del país con el fútbol y su sólida base de seguidores. En cuanto a los demás deportes, el informe señala que existen espacios de crecimiento que podrían aprovecharse mediante promociones y estrategias específicas en esos nichos.

