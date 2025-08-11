¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

Actualmente, muchas personas contratan internet en casa para navegar por sitios web, ver series o películas en streaming, jugar videojuegos en línea, entre otras actividades. En la mayoría de los casos, este servicio funciona correctamente y ofrece señal Wi-Fi en toda la vivienda; no obstante, hay algunos usuarios que experimentan problemas de cobertura que generan "zonas muertas"

Quizás no lo sabes, pero las "zonas muertas" son áreas de nuestro hogar, como dormitorios u otras habitaciones, donde la señal de Wi-Fi es demasiado débil o inexistente. Para solucionar este problema, mucha gente decide adquirir repetidores de internet, sin imaginar que existe un dispositivo capaz de ofrecer una cobertura de mayor calidad. Aquí podrás conocerlo.

¿Cómo mejorar la cobertura en tu casa?

Antes de realizar cualquier compra, se recomienda cambiar la ubicación del router. Miles de personas tienen la costumbre de colocarlo en los extremos de su hogar o en habitaciones cerradas, como dormitorios, sin saber que eso provoca que ciertas zonas de su hogar, especialmente las mas alejas del módem, no tengan buena señal de internet.

La mayoría de especialistas coincide en que el router debe estar ubicado en la zona más céntrica del hogar, ya que de esa forma la señal WiFi se distribuirá de manera más uniforme por toda la vivienda. Asimismo, no se recomienda colocarlo en mesas bajas, sino en lugares elevados, como la parte superior de un estante, para optimizar su alcance.

En caso de que sea imposible cambiar la ubicación del router, o que pese a reubicarlo las 'zonas muertas' persistan, será necesario adquirir un dispositivo que mejore nuestra señal WiFi. En la actualidad, tienes dos opciones que permiten ampliar la cobertura en el hogar: un repetidor de internet y un sistema WiFi Mesh. ¿En qué se diferencian?

El repetidor de internet, como su nombre lo indica, repite la señal WiFi, pero creando una red distinta con su propia contraseña. Por ejemplo, si tu conexión original se llama "La República", el repetidor generará otra llamada “La República-Plus” o “La República-1”. Además, para que funcione de forma óptima, se debe colocar en un punto intermedio entre el router y la "zona muerta".

¿Qué son los Wi-Fi Mesh y porqué son mejores que los repetidores?

En cambio, el WiFi Mesh es una tecnología compuesta por varios nodos que se distribuyen por toda la casa y generan una especie de burbuja para ampliar la cobertura. A diferencia del repetidor, estos dispositivos no crean una red distinta, sino que mantienen la misma conexión, lo que evita tener que cambiar de red al desplazarte por el hogar.

"Si tú le pusiste el nombre 'familia' al Mesh y tu casa tiene 5 pisos, los 5 mesh que tienes en tu casa (uno por piso) tendrán el mismo nombre. No importa en el piso que estés, habrá una autoconexión y no hay necesidad de conectarte usando claves. Así vayas agregando más nodos de forma inalámbrica, todos manejarán el mismo nombre que le hayas puesto a la señal", señaló Carlo Choque de Nexxt Home Solutions.

De acuerdo con el experto, los dispositivos Mesh distribuyen el internet de forma equitativa e inteligente, sin afectar el ancho de banda. "Te darán lo justo y necesario para que sigas navegando o jugando en línea. En cambio, el repetidor envía señal sin control y quien se conecta primero obtiene más ancho de banda, perjudicando a los demás", precisó.

A pesar de sus ventajas, los WiFi Mesh tienen un problema que puede desanimar a muchos usuarios: su elevado precio, a diferencia de los repetidores, que suelen ser mucho más económicos. No obstante, si cuentas con un dispositivo de última generación, como un Smart TV o una consola de videojuegos, la inversión puede valer la pena para no tener problemas de conexión.