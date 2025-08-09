Superintendencia Nacional de Bienes Estatales entrega 997 predios para impulsar proyectos de inversión en Perú

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) fortaleció el desarrollo económico y social del país al entregar 997 predios del Estado que suman más de 17 millones de metros cuadrados, destinados a proyectos estratégicos de inversión pública y privada en diversas regiones del Perú.

Entre los proyectos beneficiados destaca la asignación de 26.875 m² para el Megapuerto de Chancay, infraestructura clave para potenciar las exportaciones peruanas y la economía nacional. Asimismo, el Gobierno Regional de San Martín recibió 10.815 m² para la construcción del Establecimiento de Salud de Chazuta, y en Ayacucho, se entregaron 5.680 m² para mejorar el Centro de Salud Quinua.

La SBN también facilitó la entrega de 33.953 m² al Instituto Nacional Penitenciario para ampliar el servicio de readaptación social en el Establecimiento Penitenciario Ancón III, en Lima. Por otro lado, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) recibió 236.581 m² para el Proyecto Urbano Integral Marcona, en Ica, donde se construirán 1600 viviendas de interés social.

En el norte del país, el Gobierno Regional de Piura obtuvo 4.125 m² para el desembarcadero pesquero artesanal ‘La Islilla’, en Paita, beneficiando a más de 6.000 pescadores artesanales. La Corte Superior de Justicia de La Libertad también recibió 800 m² para mejorar los servicios de justicia en La Esperanza, Trujillo.

Otros proyectos destacados incluyen la entrega de 17.636 m² al Gobierno Regional de Ayacucho para la construcción de la Planta Satélite de Regasificación del Gas Natural Licuefactado y la masificación del gas natural domiciliario. Además, en La Libertad se asignaron 50.282 m² para la ampliación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “Luis Pinillos Ganoza” en Trujillo.

¿Qué es la SBN en Perú?

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es responsable de normar, supervisar y administrar los bienes estatales para asegurar su óptimo aprovechamiento en beneficio del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la población peruana.