Precios de seguros de daños en Perú caen hasta 20% en un mercado más competitivo

Las tarifas de seguros de Responsabilidad Civil y cibernéticos también bajaron. Foto: cortesía

Los precios de seguros comerciales en Perú registraron una caída significativa durante el segundo trimestre de 2025, en línea con una tendencia regional y global de moderación en tarifas de seguros.

Según el Índice del Mercado de Seguros Global de Marsh, las tarifas en Perú disminuyeron entre 15% y 20%, ubicándose entre las más pronunciadas en Latinoamérica.

Caídas en tarifas y mayor competencia

Esta disminución responde principalmente a un aumento en la competencia en el sector asegurador y una mayor capacidad del mercado local, aunque las empresas peruanas mantienen una postura cautelosa frente a riesgos complejos y alta siniestralidad.

Entre los principales cambios en el mercado peruano destacan:

Las tarifas de seguros por Daños Materiales bajaron un 7% en la región, pero en Perú la reducción fue mayor, gracias a la entrada de nuevas aseguradoras y a la competencia creciente.

Las aseguradoras en Perú han fortalecido la evaluación de riesgos relacionados con huelgas, disturbios, sabotaje y terrorismo, debido a la incertidumbre política y social actual.

En seguros de Responsabilidad Civil, las tarifas descendieron por primera vez en más de tres años, con renovaciones a tarifas planas o ligeras bajas, aunque con precaución hacia clientes con alta frecuencia de siniestros.

, las tarifas descendieron por primera vez en más de tres años, con renovaciones a , aunque con precaución hacia clientes con alta frecuencia de siniestros. En el ámbito de seguros cibernéticos, la región registró una caída del 17% en tarifas, beneficiando también a Perú con deducibles más bajos y oportunidades para ampliar límites y mejorar coberturas.

Ernesto Díaz, Líder Regional de Placement para Marsh Latinoamérica y El Caribe, resaltó que esta dinámica responde a una competencia creciente y a objetivos de crecimiento agresivos. “En un escenario marcado por incertidumbres políticas y conflictos transfronterizos, es clave que las empresas peruanas trabajen con asesores especializados para evaluar sus riesgos y aprovechar las nuevas oportunidades de cobertura”, afirmó.

Este ajuste en las tarifas representa una oportunidad para que las empresas peruanas fortalezcan su protección frente a riesgos diversos, mejorando su capacidad de resiliencia en un entorno económico y social cada vez más desafiante.