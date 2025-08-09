HOYSuscripcion LR Focus

Economía

China se mantiene como principal proveedor de juguetes en Perú

El Día del Niño impulsa las importaciones de juguetes y videojuegos en Perú, alcanzando US$75,4 millones en el primer semestre de 2025, un aumento del 9,2% respecto al año anterior.

Día del niño es el domingo 17 de agosto. Foto: Andina
Día del niño es el domingo 17 de agosto. Foto: Andina

El Día del Niño impulsa el crecimiento de las importaciones de juguetes y videojuegos en Perú, que en el primer semestre de 2025 alcanzaron los US$75,4 millones, un aumento del 9,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Este repunte responde a la mayor demanda estacional, la estabilidad cambiaria y el crecimiento del comercio electrónico en el país.

Según el Instituto de Investigación y Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam), el volumen importado de juguetes y videojuegos creció un 62%, pasando de 197 millones a casi 320 millones de unidades, evidenciando un fuerte dinamismo en el consumo privado.

“El crecimiento está impulsado por la fortaleza del Sol peruano frente al dólar, la recuperación del consumo y la anticipación de campañas comerciales por parte de mayoristas y cadenas minoristas”, explicó Óscar Quiñones, jefe del Idexcam.

El número de empresas importadoras también aumentó un 9%, llegando a 674, lo que refleja una mayor atomización del mercado de juguetes y la inclusión de nuevos actores ligados al comercio electrónico.

En cuanto a los países proveedores, China continúa siendo el principal origen de los juguetes y videoconsolas importados al Perú. No obstante, Indonesia y Vietnam ganan terreno en categorías específicas, con crecimientos en importaciones de juguetes surtidos del 35% y 13%, respectivamente.

Por categorías, los juguetes no eléctricos —como pistolas de agua y carritos de plástico— crecieron un 1% en valor, hasta US$ 23,8 millones, y un 37% en volumen con 138 millones de unidades. Las figuras de animales y objetos no humanos experimentaron un fuerte crecimiento del 74% en valor y un 68% en volumen.

En tanto, las videoconsolas y videojuegos mostraron una reducción del 15% en valor, pero un aumento del 31% en cantidad, con 190,877 unidades importadas, lo que sugiere una preferencia por modelos más asequibles o rebajas de precios.

“El dinamismo de este primer semestre indica una campaña comercial intensa para el Día del Niño y la Navidad, con una oferta diversificada y precios competitivos en tiendas físicas y plataformas digitales”, concluyó Quiñones.

