HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
Economía

Este 13 de agosto es feriado en Perú: conoce por qué y para quiénes

Conoce también qué días no laborables y feriados nacionales le quedan al 2025 (y al verano 2026), y cómo aplican para el sector privado.

La medida aplica principalmente al sector público. Foto: composición/Andina
La medida aplica principalmente al sector público. Foto: composición/Andina

En Perú, los feriados y días no laborables representan no solo una oportunidad de descanso para los trabajadores, sino también un impacto directo en el movimiento económico y la planificación operativa del sector público y privado. Por ello, cada fecha adicional que se suma al calendario despierta interés entre ciudadanos y empresas.

Únete a nuestro canal de política y economía

Tal es el caso del miércoles 13 de agosto, que será considerado día no laborable en la región Loreto exclusivamente para el sector público, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Regional N.º 010-2012-GRL-CR, vigente desde hace más de una década.

¿Por qué es feriado el 13 de agosto en Loreto?

La fecha conmemora un hito para el orgullo amazónico: la certificación del río Amazonas como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, reconocimiento otorgado en 2012 por la fundación suiza New 7 Wonders. Desde entonces, la Ordenanza Regional N.º 010-2012-GRL-CR oficializó el 13 de agosto como día no laborable para los trabajadores del sector público en Loreto.

Si bien no es un feriado nacional, ese día sí representa un descanso obligatorio para el sector público regional, y podría aplicarse también en el sector privado, pero solo si existe un acuerdo entre empleadores y trabajadores. En ese caso, las horas deberán ser recuperadas.

¿Cuáles son los próximos feriados nacionales en Perú?

Todavía quedan varios días de descanso oficial este 2025. Aquí te los enumeramos:

  • Sábado 30 de agosto – Santa Rosa de Lima
  • Miércoles 8 de octubre – Combate de Angamos
  • Sábado 1 de noviembre – Día de Todos los Santos
  • Lunes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción
  • Martes 9 de diciembre – Batalla de Ayacucho
  • Jueves 25 de diciembre – Navidad
  • Jueves 1 de enero de 2026 – Año Nuevo

Días no laborables 2025

Según el Decreto Supremo Nº 042-2025-PCM, estos son los días no laborables compensables que aún restan a nivel nacional para el sector público (es decir, días de descanso que se recuperan):

  • Viernes 2 de mayo de 2025
  • Viernes 26 de diciembre de 2025
  • Viernes 2 de enero de 2026

Estos días no cuentan como feriados y sí son considerados hábiles para trámites, incluyendo temas tributarios. En el sector privado, se pueden aplicar si hay acuerdo con los trabajadores. Sin acuerdo, el empleador tiene la última palabra.

Ojo: Si trabajas en un banco, un hospital, un aeropuerto o algún servicio esencial, estos descansos pueden no aplicarte. Las empresas pueden establecer qué puestos quedan excluidos para garantizar la continuidad del servicio.

Notas relacionadas
Hoy es feriado: averigua AQUÍ cuánto te deben pagar si trabajas durante el 6 de agosto

Hoy es feriado: averigua AQUÍ cuánto te deben pagar si trabajas durante el 6 de agosto

LEER MÁS
Atención en bancos HOY, feriado 6 de agosto: canales y horarios vía BCP, Banco de la Nación, BBVA y más

Atención en bancos HOY, feriado 6 de agosto: canales y horarios vía BCP, Banco de la Nación, BBVA y más

LEER MÁS
6 de agosto es feriado en Perú: ¿qué evento histórico se conmemora y por qué fue importante para la independencia del país?

6 de agosto es feriado en Perú: ¿qué evento histórico se conmemora y por qué fue importante para la independencia del país?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos

Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos

LEER MÁS
¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

LEER MÁS
Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

LEER MÁS
Vendemos piedra chancada con cobre y perdemos millones: Perú bate récord exportador con US$8.113 millones, pero gana menos que Chile

Vendemos piedra chancada con cobre y perdemos millones: Perú bate récord exportador con US$8.113 millones, pero gana menos que Chile

LEER MÁS
Banco de la Nación establece monto máximo y plazos para préstamos, según tu edad: ¿cómo acceder?

Banco de la Nación establece monto máximo y plazos para préstamos, según tu edad: ¿cómo acceder?

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 7 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 7 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota