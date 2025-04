¿Te han suplantado la identidad? Así puedes saber si alguien sacó un préstamo o tarjeta de crédito a tu nombre sin consentimiento

Actualmente, se registra un aumento en los casos de suplantación de identidad en el país, lo que ha encendido las alertas entre entidades financieras y usuarios. En estos incidentes, individuos inescrupulosos logran acceder a productos como préstamos, tarjetas de crédito o líneas telefónicas, vulnerando los sistemas de seguridad cibernética establecidos para proteger la información personal.

En consecuencia, este tipo de delito representa una amenaza directa para la estabilidad económica de los ciudadanos y genera preocupación en un contexto cada vez más digitalizado. La usurpación de datos no solo compromete la integridad financiera, sino que también puede tener repercusiones legales y sociales. Frente a esta situación, resulta crucial conocer las señales de alerta y las herramientas disponibles para detectar posibles casos de fraude.

¿Alguien sacó un préstamo a tu nombre?

Frente a esta problemática, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ofrece a la ciudadanía una herramienta digital denominada “Reporte de deudas”. A través de esta sección, disponible en su portal web oficial, los usuarios pueden consultar su historial crediticio y verificar si existen movimientos o cambios que no hayan autorizado.

Para acceder a este servicio, es necesario ingresar a la plataforma virtual de la SBS y dirigirse a la sección correspondiente al reporte de deudas. En ese apartado, el sistema solicitará iniciar sesión con una cuenta previamente creada o, en caso de no contar con una, permitirá el registro mediante correo electrónico.

Adicionalmente de la opción digital, los ciudadanos pueden obtener su reporte de deudas de forma presencial, ya sea en las oficinas de atención al público o a través de la mesa de partes de la entidad supervisora.

SBS: cómo activar la “alerta de calificaciones” para monitorear tu historial crediticio

De acuerdo con la información proporcionada por Finanfieras, los usuarios que accedan a su cuenta en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) no solo podrán consultar su reporte de deudas, sino también activar la herramienta denominada “alerta de calificaciones”.

Este servicio permite recibir notificaciones por correo electrónico cada vez que se produce una modificación en la calificación crediticia del usuario, ya sea por retrasos en los pagos, olvidos o la adquisición de nuevas líneas de crédito.

Para habilitar esta función, es necesario completar una solicitud de suscripción e ingresar un correo electrónico y/o número telefónico. Posteriormente, se enviará un mensaje de confirmación a la bandeja de entrada para validar la suscripción.

Cabe señalar que esta notificación no se emite de manera inmediata, ya que las entidades financieras reportan a la SBS con una frecuencia mensual. En consecuencia, la alerta puede demorar aproximadamente un mes en reflejarse. No obstante, esta funcionalidad resulta útil para quienes no revisan su historial crediticio con regularidad, ya que permite identificar variaciones y actuar oportunamente.

