Sunat 2025: aprende cómo solicitar fraccionamiento o aplazamiento de tus deudas tributarias en Perú

Los contribuyentes que enfrenten deudas tributarias ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y no cuenten con los recursos suficientes para saldarlas, tienen la opción de acceder a mecanismos que les permiten regularizar su situación fiscal.

Estos mecanismos, conocidos como aplazamiento y fraccionamiento, les brindan la posibilidad de solicitar más tiempo para cumplir con sus obligaciones fiscales, facilitando el pago de la deuda tributaria en plazos más accesibles. Sunat ofrece esta opción durante todo el año, lo que permite a los contribuyentes gestionar sus compromisos fiscales y evitar sanciones adicionales.

Aplazamiento y fraccionamiento Sunat 2025: así puedes realizar el trámite

Para solicitar el fraccionamiento o aplazamiento de deudas tributarias ante la Sunat en 2025, el contribuyente debe cumplir con ciertos requisitos. Es necesario contar con la Clave SOL, haber presentado todas las declaraciones juradas relacionadas con la deuda, no tener la condición de 'No habido' en el RUC ni estar en proceso de liquidación judicial o extrajudicial. Además, se debe verificar que el saldo en la cuenta de detracciones no exceda el 5 % de una UIT al día hábil previo a la solicitud, cancelar la cuota de acogimiento cuando corresponda y presentar garantías si el caso lo requiere.

Los plazos establecidos varían según la modalidad. El aplazamiento puede solicitarse por un periodo mínimo de 1 mes y máximo de 6 meses, mientras que el fraccionamiento abarca de 2 a 72 meses. El trámite se realiza ingresando a Sunat Operaciones en Línea con la Clave SOL, seleccionando la opción correspondiente y enviando el Formulario Virtual N.° 687.

Sunat pago de fraccionamiento en línea con Clave SOL: estos son los pasos que debes seguir en 2025

Para realizar el pago del fraccionamiento de deuda tributaria a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) con Clave SOL, siga estos pasos:

Ingrese al sitio web oficial de Sunat y acceda a 'Operaciones en Línea' (SOL).

En la opción 'Mis Declaraciones y Pagos', ingrese su RUC , usuario y Clave SOL para iniciar sesión.

, usuario y para iniciar sesión. Acceda a 'Presentación y pago/ Boletas de pago/ Pago de fraccionamiento'.

El sistema mostrará los fraccionamientos activos. Seleccione la resolución aprobatoria que desea pagar (el número de documento aparecerá en la sección correspondiente) y haga clic en 'Siguiente'.

Se mostrará el monto de la cuota a pagar. Haga clic en 'Pagar ahora'.

Elija la opción de pago disponible, presione aceptar y haga clic en 'Presentar/Pagar'.

Para obtener más información sobre las modalidades de pago en el aplazamiento y/o fraccionamiento y todos los beneficios que tienen, los contribuyentes y usuarios de comercio exterior pueden visitar este enlace.

¿Qué es y cuáles son las funciones de Sunat?

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) es un organismo autónomo que se encarga de la administración y supervisión de los tributos internos y aduaneros, así como de la fiscalización de los mismos. Entre las funciones de Sunat se encuentra la recaudación de impuestos, donde gestiona y asegura la cobranza de tributos internos como el Impuesto a la Renta o el Impuesto General a las Ventas (IGV),

Además, Sunat se encarga de la fiscalización, que consiste en el control y supervisión de las declaraciones fiscales y aduaneras de los contribuyentes para identificar y sancionar posibles evasiones o infracciones; y las aduanas, que regulan y controlan las actividades en las fronteras y puertos.

