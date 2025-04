Pleno aprueba en segunda votación 0% de Impuesto a la Renta para Zonas Económicas Especiales

Tras ser aprobada en primera votación en el 2024, el Pleno del Congreso ratificó su decisión de darle luz verde al dictamen de la Comisión de Economía que establece el Tratamiento Especial en materia tributaria y aduanera para la creación y el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). En total, fueron 85 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones.

De esta forma, los contribuyentes que sean operadores o usuarios de una ZEEP tendrán una tasa del impuesto a la renta del 0% por un periodo de cinco años, contados a partir del inicio de operaciones, y una tasa del IR del 7,5% sobre la renta neta, por la misma temporalidad, desde el sexto año del comienzo de actividades.

Además, dentro de las zonas económicas especiales se realizarán actividades industriales, de ensamblaje y otros servicios. La acreditación de los procesos corresponderá al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el sector ministerial vinculado al interés productivo.

Aprueban Zonas Económicas con beneficios tributarios

Pese a la oposición del Consejo Fiscal, la anterior gestión del MEF y del propio Fondo Monetario Internacional sobre las implicancias que traerían más beneficios tributarios, el Congreso terminó aprobando, en segunda votación, el marco normativo para la creación de zonas económicas especiales con impuestos cero.

Si bien Eduardo Salhuana aseguró durante el Pleno que su propuesta busca "atraer nuevas inversiones y transformar sus industrias con una mirada internacional", esto no sería así. En anteriores declaraciones a este medio, el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros sostuvo que estas medidas erosionan la capacidad de generar ingreso del Estado y solo terminan convirtiéndose en mayor rentabilidad empresarial.

"La verdad que eso de impuesto 0 nunca ha funcionado. Hay zonas especiales en áreas de frontera y no han generado ningún desarrollo. Es decir, bajar impuestos per se no es una garantía de que esos recursos se reinviertan en un mayor crecimiento de los sectores o que genere despegue económico", analizó.

Por su parte, Ilich López señaló que la propuesta legislativa buscaría que las zonas especiales se conviertan en pilotos para desarrollar actividades de transformación industrial en nuestro país. No obstante, para Jaime Quito, la exoneración de impuestos en las Zonas Económicas Especiales responden a la lógica de políticas neoliberales que otorgan privilegios a las grandes empresas por encima de nuestra soberanía.

"No basta a ser pitoniso para ver lo que va a ocurrir. De acá a 5 años, van a pedir prórroga y los únicos que se van a beneficiar son los que están exonerados del impuesto a la renta que tendrán 5 años de beneficios. Los afectados como siempre, la población, porque el déficit no se logrará superar, y las brechas en educación continuarán", anotó.

Finalmente, hay que mencionar que, el presidente de la Comisión de Economía retiró del dictamen la tercera disposición complementaria que proponía la creación excepcional de ZEEP como Chancay, Ancón, Huaral, Ancón, Callao, Iñapari, Aucallama y Concepción. Esta propuesta sería sometida a votación posteriormente.