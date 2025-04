Semana Santa 2025: ¿cuánto ahorrarán en combustible los autos a GNV durante los viajes?

Los feriados de Semana Santa son una excelente oportunidad para la desconexión y el descanso. Muchos ciudadanos deciden aprovechar estos días libres para realizar un viaje corto, usualmente en las cercanías de Lima. Incluso, el tráfico y la distancia no deben suponer un obstáculo económico, si el trayecto se recorre en un auto a Gas Natural Vehicular (GNV).

El GNV es uno de los combustibles más seguros del mercado. De hecho, no presenta desventajas, ya que una instalación correcta no perjudica el motor de forma alguna. Incluso en altura, no pierde potencia. Una muestra son los grifos en Canta o Marcahuasi.

Por otro lado, el GNV es sumamente económico, ya que es totalmente peruano y no se ve afectado por las variaciones en el precio internacional del petróleo. En el país, los conductores de autos a GNV perciben un ahorro de 60% en comparación con la gasolina regular y de 40% frente al GLP.

Llenar a tope un tanque de combustible a GNV cuesta aproximadamente entre S/15 y S/18, y cada galón rinde aproximadamente 35 kilómetros. Bajo estos parámetros se puede calcular un promedio de cuál sería el gasto de combustible para visitar algunos destinos populares durante Semana Santa, como Marcahuasi, Canta o Cerro Azul.

Es importante tener en cuenta que la eficiencia y autonomía del combustible dependerá del tipo de ruta, del carro y del motor. Por ejemplo, al viajar por la Panamericana Sur o Norte, se consumirá menos combustible en comparación con un viaje a la sierra de Lima.

En el caso de la ruta Lima – Marcahuasi, hay una distancia aproximada de 93 kilómetros. En este caso, un conductor podrá ir ida y vuelta (186 km) a GNV por un precio aproximado de S/ 35, mientras que el mismo tramo a gasolina regular tiene un costo de alrededor de S/ 85, lográndose un ahorro de S/ 50.

Por otro lado, en la ruta Lima – Canta, hay aproximadamente 101 kilómetros por tramo, por lo que un conductor con un vehículo a GNV podrá realizar esta ruta ida y vuelta (202 km) por un precio de S/35 aproximadamente, mientras que la misma ruta a gasolina regular cuesta aproximadamente S/95, consiguiendo un ahorro aproximado de S/60.



Además, para los usuarios que desean movilizarse usando GNV hacia el sur no tendrían problemas en ir y retornar desde Lima a Cerro Azul, ubicado a 130 km de la capital y en la que solamente se gastaría S/45, mientras que, a gasolina regular, la misma ruta tendría un costo alrededor de S/120, lográndose un significativo ahorro de S/75.