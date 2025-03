Perú aprueba préstamo de US$ 300 millones con el BID para impulsar vivienda social

El Gobierno peruano aprobó una operación de endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de 300 millones de dólares, destinados a financiar el "Programa de Impulso a la Vivienda Social en Perú". La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 055-2025-EF, publicado recientemente.

El programa será ejecutado por el Fondo MIVIVIENDA S.A. y busca fortalecer el acceso a viviendas para sectores vulnerables. Asimismo, el préstamo tendrá un plazo de cancelación de 11,5 años, con un período de gracia de siete años y una tasa de interés basada en la Tasa SOFR (Secured Overnight Financing Rate) más un margen determinado por el BID.

La operación contempla facilidades de conversión, que permitirán modificar las condiciones financieras según necesidades del país, incluyendo la posibilidad de convertir la moneda del préstamo a soles, cambiar la tasa de interés de variable a fija, y aplicar mecanismos de protección contra catástrofes.

El Ministerio de Economía y Finanzas será el encargado de suscribir el contrato y gestionar el servicio de deuda, con recursos transferidos por el Fondo MIVIVIENDA. Esta iniciativa se enmarca en la Ley de Endeudamiento del Sector Público 2024 y busca dinamizar el sector vivienda en el país.

Detalles de la operación de endeudamiento

El financiamiento aprobado forma parte de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024, que autoriza al Estado a gestionar préstamos externos para el desarrollo de sectores económicos y sociales. En este marco, el Congreso aprobó operaciones de endeudamiento por hasta 5.572 millones de dólares, de los cuales 1.563 millones de dólares están destinados a estos sectores.

La operación con el BID tendrá un plazo de pago de 11,5 años, con un período de gracia de siete años, lo que significa que el Gobierno no deberá empezar a pagar el capital del préstamo sino hasta pasado ese tiempo. La tasa de interés estará basada en la Tasa SOFR, con un margen adicional determinado por el BID de acuerdo con sus políticas.

Además, se aplicará una comisión de crédito sobre el saldo no desembolsado del préstamo, que no excederá el 0,75% anual, mientras que la comisión de inspección y vigilancia no se cobrará durante el período de desembolso, salvo que el BID decida restituirla. En ese caso, la comisión no podrá superar el 1% del monto del préstamo dividido entre los semestres del plazo de desembolso.

Flexibilidad financiera y mecanismos de conversión

Uno de los aspectos clave de esta operación es que incluye diversas facilidades de conversión que otorgan flexibilidad al Gobierno para adaptar el préstamo a las condiciones económicas del país. Estas incluyen:

Conversión de Moneda : permite cambiar los desembolsos o el saldo adeudado de dólares a soles u otra moneda principal , ajustando las condiciones financieras.

: permite cambiar los desembolsos o el saldo adeudado de dólares a , ajustando las condiciones financieras. Conversión de Tasa de Interés : posibilita modificar la tasa de interés de variable a fija o viceversa, según convenga a las finanzas públicas.

: posibilita modificar la tasa de interés de variable a o viceversa, según convenga a las finanzas públicas. Conversión de Productos Básicos : autoriza la contratación de opciones de compra o venta de productos básicos, lo que puede mitigar riesgos en sectores estratégicos.

: autoriza la contratación de opciones de compra o venta de productos básicos, lo que puede mitigar riesgos en sectores estratégicos. Conversión de Protección contra Catástrofes: brinda la opción de estructurar coberturas específicas en caso de desastres naturales, sujeto a los criterios operativos del BID.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será el responsable de gestionar estas conversiones a través de la Dirección General del Tesoro Público, que también suscribirá los documentos necesarios para su implementación.

Ejecutora del programa y administración de los recursos

El Fondo MIVIVIENDA S.A. será la entidad encargada de la ejecución del Programa de Impulso a la Vivienda Social en Perú, utilizando los recursos transferidos por el MEF a través de un Convenio de Traspaso de Recursos. Dicho convenio deberá ser aprobado por resolución ministerial y establecerá los términos para que el Fondo MIVIVIENDA devuelva al MEF los montos correspondientes al servicio de la deuda.

Impacto esperado y contexto económico

Este financiamiento busca fortalecer el acceso a vivienda para sectores de menores ingresos en Perú, dinamizando al mismo tiempo el sector construcción y el mercado inmobiliario. En un contexto de ralentización económica, el crédito del BID representa un impulso clave para proyectos habitacionales que pueden generar empleo y mejorar las condiciones de vida de miles de familias peruanas.

El decreto fue aprobado con el voto del Consejo de Ministros y refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Con esta medida, el Gobierno busca asegurar el financiamiento necesario para políticas de acceso a la vivienda sin comprometer de inmediato las finanzas públicas, gracias a las condiciones favorables del préstamo y las opciones de conversión disponibles.