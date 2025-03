Lluvias en Perú: cerca de 20.000 hectáreas de cultivo perdidas dejan precipitaciones

En los últimos meses se han producido inundaciones, deslizamientos, huaycos y otros fenómenos climáticos que han arrastrado pérdidas significativas para los agricultores peruanos. De acuerdo con datos oficiales, alrededor de 20.000 hectáreas han sido dañadas en el sector agrícola, lo que significa un perjuicio económico que ascendería a unos S/140 millones, si se considera una inversión de S/7.000 por ha.

Ante la falta de respuestas eficientes por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario que lidera Ángel Manero, la Convención Nacional del Agro peruano (Conveagro) realizó una reunión con cientos de campesinos, instituciones, ganaderos, lecheros y productores de semillas para construir una agenda y una plataforma de lucha que enfrente los problemas de fondo del sector.

"Las y los productores y las comunidades rurales no solo enfrentan el abandono del Estado y del Midagri, sino también los efectos devastadores de lo desastres. Para nosotros, un tema prioritario es la atención al refinanciamiento de deudas o comprar de deudas para los productores. Además, necesitamos abordar políticas que mitiguen el impacto del cambio climático, así como resanar la infraestructura de riego", explicó a este medio Anaximandro Rojas, presidente de Conveagro.

En línea con este tema, la asamblea general de esta organización social acordó elaborar e implementar un plan de reconstrucción de la infraestructura hídrica y productiva agraria con un presupuesto asignado que contemple la participación activa de los involucrados. Además, plantearán al Midagri la necesidad de emitir un Decreto de Urgencia que brinde apoyo inmediato a los agricultores afectados por los desastres y que incluyan compensaciones que superen las indemnizaciones del Seguro Catastrófico.

A su turno, Américo Valderrama, presidente de la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios del Agua cuestionó las gestiones del titular del Midagri y del jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), José Genaro Musayón. En esa línea, protestó por la falta de medidas para afrontar la crisis financiera en el sector.

"Representamos a más de la mitad del país, porque no es solo el que siembra arroz, maíz, semillas, sino que detrás hay una familia. Yo pregunto: ¿Qué políticas está implementando desde el gobierno? ¿Qué están haciendo con lo que está pasando con nuestro recurso hídrico? ¿Qué hace el ministro de agricultura y la Autoridad Nacional del Agua?", anotó.

Otro de los acuerdos asumidos por las organizaciones agrarias asistentes, tiene que ver con la promoción de un marco normativo que regule el ingreso de productos agrícolas importados a partir de un sistema de franja de precios al arroz asiático, así como medidas de salvaguarda a los productores locales.

Rechazan Ley Chlimper 2.0 y anuncian paro

Ante la pretensión del Congreso que busca otorgar beneficios tributarios a las grandes empresas agroexportadoras, la asamblea de Conveagro reiteró su abierta oposición a esta iniciativa que tendría un alto costo fiscal de S/20.000 millones durante los 10 años de implementación de la norma.

"Esta propuesta es netamente para los agroexportadores, un sector que ya tiene sus beneficios tributarios. No estamos en contra de la exportación, pero no favorece a la pequeña agricultura familiar. A nosotros no nos han pedido opinión y hacemos un llamado a la unidad de todos los actores del sector agrario para exigir políticas que realmente beneficien a quienes sostienen la agricultura familiar y garantizan la seguridad alimentaria del país", anotó Rojas.

El presidente de Conveagro también se mostró en contra del proyecto de ley que pretende levantar la moratoria para el ingreso y producción de los transgénicos en el Perú. En su opinión, se necesitan fortalecer las prácticas agrícolas tradicionales, la salud de las comunidades y la sostenibilidad del ambiente.

"No podemos perder la biodiversidad que tiene el país. Somos conocidos por la diversidad genética, tanto en el maíz y en otros productos como la papa, cacao, etc. Esta ley tiene un trasfondo que es utilizar productos químicos, lo cual significaría el envenenamiento del suelo. Lo hacemos por salud, ya que algunos herbicidas pueden producir cáncer", aseveró.

La asamblea de Conveagro acordó convocar un paro nacional agrario para hacer sentir su voz de protesta y demandar cambios en el sector. Ellos consideran fundamental visibilizar sus reivindicaciones y exigir políticas justas que prioricen el desarrollo agropecuario sostenible, así como el acceso equitativo al agua. En abril, el Comité de Coordinación se volverá a reunir en otra reunión general.