Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez no iniciará operaciones este 30 de marzo: ¿cuántas UIT tendría que pagar LAP?

Por tercera vez consecutiva, el gobierno de Dina Boluarte suspendió la inauguración del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Dicha decisión fue comunicada durante una conferencia de prensa que dio el ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes junto al director general de Aeronáutica Civil (DGAC) Donald Castillo y la presidenta de Ositran, Verónica Zambrano.

Precisamente, el organismo supervisor advirtió que Lima Airport Partners (LAP) podría ser sancionada por no cumplir con la entrega operativa del terminal. Y es que persisten observaciones que representan riesgos para la seguridad de usuarios y trabajadores. En consecuencia, se podrían activar los mecanismos establecidos en el contrato de concesión para aplicar penalidades.

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: ¿con cuántas UIT podría ser sancionada LAP?

Según declaró el titular del MTC, Raúl Pérez.Reyes no se llegará al 30 de marzo con las condiciones necesarias para la inauguración del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Si bien el terminal tiene un avance del 95,5%, aún se registran una serie de observaciones técnicas y licencias pendientes.

"Esto no se está abriendo porque ellos no han podido cumplir con todas las pruebas que tendrían que haber hecho. Esto no convierte a la empresa en una mala compañía. Lo que tiene que hacer la concesionaria es trasladar la excelencia de su concesión actual al nuevo aeropuerto, en términos de las distintas pruebas que tienen que hacerse. De cara al compromiso del 30 de marzo, que si no se cumple que es lo que prevemos que va a ocurrir, lo que tiene que hacerse es aplicarse el régimen sancionador", refirió Pérez-Reyes.

A su turno, Verónica Zambrano recalcó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) Ositran es una entidad técnica que debe esperar al 30 de marzo para levantar la información, lo que incluye las respuestas de LAP.

"Debemos pedir los descargos a LAP para que ellos definan, en un proceso de derecho de defensa, qué cosa ha pasado, qué han incumplido, qué pueden considerar que no han cumplido y en base a ese procedimiento se van a establecer penalidades y sanciones de darse el caso. Las penalidades se trabajan en el ministerio y las sanciones en Ositran en base a las tablas ya establecidas", anotó.

Asimismo, detalló que la multa podría oscilar entre 12 UIT y 0,7 UIT por día de retraso, lo que equivale a montos de entre S/64.200 y S/3.745, respectivamente. Dichas sanciones son un componente de un proceso administrativo que asegura el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de LAP.

La funcionaria señaló que un posible incumplimiento en la entrega del Aeropuerto Jorge Chávez implicaría que LAP habría violado el contrato de concesión, el cual establece que deben proporcionar el terminal operativo y no únicamente la infraestructura y el equipamiento en funcionamiento.

Aerolíneas respaldan suspensión de inauguración del Aeropuerto Jorge Chávez

Ante la postergación sin fecha de inicio para la inauguración del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, las aerolíneas emitieron un pronunciamiento conjunto para respaldar la decisión adoptada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

"Reconocemos que se trata de una decisión responsable por parte del Gobierno, quien ha podido corroborar a través de distintas autoridades y especialistas que aún se mantiene la ausencia de condiciones idóneas para lograr una mudanza operacional segura y eficiente". enfatizaron la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI).

A través de su comunicado, emplazaron a LAP a realizar más pruebas para asegurar un nivel adecuado de servicio para los pasajeros y las condiciones de seguridad que requieren las operaciones aéreas.