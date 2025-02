Promperú quintuplicó compromisos de inversión extranjera y aseguró más de US$ 566 millones en 2024

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) anunció mediante un comunicado que, durante el 2024, logró compromisos de inversión extranjera directa (IED) por un total de US$ 566,5 millones provenientes de nueve empresas de Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, España y Estados Unidos.

Los sectores más beneficiados fueron Manufacturas Diversas, que captó US$ 205,5 millones, y Alimentos y Bebidas, que obtuvo US$ 310 millones. Además, una filial española del sector de alimentos y bebidas comprometió US$ 1 millón en reinversión.

Promperú también destacó la atracción de 140 empresas extranjeras interesadas en explorar oportunidades de inversión en el país, gracias a 19 eventos de promoción comercial realizados en el extranjero. Como parte de su estrategia, el organismo brindó más de 170 reportes especializados a inversionistas potenciales que buscan información sobre el mercado peruano.

El monto asegurado en compromisos de inversión quintuplicó los resultados de 2023, cuando se alcanzaron US$ 103 millones, consolidando así un importante avance en la atracción de capital extranjero al país.

¿Qué es Promperú y cuál es su función?

Es la entidad encargada de fomentar la promoción, atracción, retención y expansión de la inversión extranjera directa en el Perú. Dichas inversiones deben estar dirigidas a proyectos orientados a la producción de bienes y servicios, con prioridad en aquellos que contribuyan al incremento de la oferta exportable y al desarrollo del turismo.