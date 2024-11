En el marco de la movilización de miles de mineros informales que exigen una nueva ampliación del Reinfo, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Ley MAPE que busca regular las actividades de este sector y fomentar su formalización mediante procedimientos simplificados.

En conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, destacó que la iniciativa de ley “facilita la transitoriedad para que quienes deseen formalizarse continúen con su procedimiento, pero con un tiempo limitado”.De esta forma, la tercera disposición complementaria del proyecto de ley MAPE establece un plazo máximo de seis meses para que los procesos en Reinfo se concreten.

Una vez cumplido el periodo, el Minem asumirá las funciones que se le habían dado a las direcciones y gerencias regionales de Energía y Minas. Para William Zabarburú, integrante del Instituto de Políticas Climáticas, la propuesta insiste en su artículo 13 en que los mineros informales tienen que acreditar un contrato de explotación con el titular de la concesión para legalizarse. Sin embargo, en muchas ocasiones, no se les da el permiso y prefieren establecer acuerdos verbales para comprar los minerales que los pequeños explotan.

“De aquí a seis meses, no se resolverá este problema mientras no haya un acuerdo entre la gran minería y los pequeños informales. Lo que va a ocurrir es que se ampliará el Reinfo; el Minem va a comenzar a anular las solicitudes de formalización y la Confemin presionará para que se formalicen. Pero, el punto clave no se resuelve.”, explicó.

Por su parte, el abogado especializado en materia ambiental, César Ipenza, coincidió en que “existe un círculo vicioso que no resuelve el problema de fondo, debido a que hay quienes podrán cumplir las exigencias de la formalización, pero un grueso de ellos, no”. En ese sentido, estimó que con esta propuesta no habrán cambios estructurales porque la corrupción está instaurada en diversos estamentos del Estado.

Finalmente, William Zabarburú recordó que hay más de 84.000 mineros inscritos en el Reinfo, de los cuales, solo el 2% logró ser formalizado, mientras que, más de 60.000 han sido suspendidos en el proceso.

“El balance del Reinfo es un fracaso. La propuesta de ley MAPE debería contemplar condiciones para legalizar a la pequeña minería, los cuidados ambientales, la cadena de exportación y evitar que haya tráfico y oro negro. Sin embargo, esta nueva ley los posterga, los enreda y los elude”, sentenció.