Perú y Chile liderarían la demanda del "nuevo petróleo" en los próximos años

A medida que el mundo avanza hacia la reducción de su dependencia de los combustibles fósiles, el cobre emerge como un recurso fundamental para la electrificación y el desarrollo de tecnologías renovables, al punto de ser denominado por medios chilenos como el "nuevo petróleo" de las economías modernas.

"No es exactamente así. La transición energética requiere cobre, molibdeno, litio y tierras raras, que se encuentran principalmente en Asia. Es un conjunto de recursos los que se necesita, mientras que del petróleo sale todo. Y recuerda que en la transición energética, cuando falta un mineral, se busca otro para sustituirlo", explicó Erick García, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), a La República.

De igual forma, tanto Perú como Chile serían los principales beneficiarios dado que son responsables del 40% de la producción mundial del metal rojo, reportó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). No obstante, la región continuará avanzando, impulsada por la incorporación de dos nuevos actores: Ecuador y Argentina.

PUEDES VER: Descubren yacimiento de 20 millones de toneladas de cobre en el Tercer Polo y revoluciona China

"Sudamérica tendría el 60% de la producción mundial de cobre en los próximos años”, precisó Zetti Gavelán, vicepresidente del IIMP, durante su exposición en el marco de la Semana de la Ingeniería de Minas.

Cabe recordar que en 2023 el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que la demanda global de cobre aumentaría un 66% entre 2020 y 2040, pasando de 25,9 millones de toneladas en 2023 a 39,1 millones en 2040.

PUEDES VER: China desplazaría a Chile como líder mundial en exportación de cobre tras descubrimiento de yacimiento de 20 millones de toneladas

Perú como potencia cuprífera

El Perú, como segundo mayor productor mundial de cobre, reportó en noviembre de 2024 que su producción alcanzó las 241.883 toneladas métricas finas (TMF), la segunda cifra mensual más alta del 2024, lo que representó un aumento del 2,1% en comparación con octubre del mismo año.

Asimismo, el IIMP recientemente reportó que hay 60 titulares mineros dedicados a la explotación del cobre. Si hablamos de regiones, Moquegua tiene una participación de 17,4%, mientras que Arequipa el 16,8% y Áncash el 16,5% de la producción cuprífera nacional.

En contraste, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que a noviembre la producción de cobre disminuyó (-4,64%) por tercer mes consecutivo, debido a los menores volúmenes de producción en Antamina, Southern Perú Copper Corporation, Anglo American Quellaveco, Minera Antapaccay y en Nexa Resources Perú.

"Todos los proyectos tienen curvas de crecimiento de crecimiento y declinación. Para que como país podamos liderar la producción es tener nuevos proyectos, y la ventaja del sector minero es que tiene una cartera más extensa. Hay que asegurarnos que se ejecute", explicó Erick García.

Proyectos de cobre en Perú

La cartera de proyectos de exploración minera en Perú destaca una inversión acumulada de US$ 226 millones en cobre, oro y plata. Esta cifra representa un total estimado de US$ 644 millones destinados a la exploración.

El último viernes, Zetti Gavelán destalló en una conferencia en el Colegio de Ingenieros de Lima que los proyectos en ejecución suman US$ 252,7 millones, mientras que los pendientes de autorización ambiental ascienden a US$ 263.2 millones. En la fase de evaluación ambiental, la inversión es de US$ 128.4 millones.

El cobre lidera con US$ 138.7 millones, seguido por el oro y la plata con US$ 87.3 millones, reflejando el fuerte interés por estos metales en el país.

Por último, y de acuerdo con el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem), hay 32 proyectos de exploración en fase de ejecución en la actualidad. De ellos, el cobre destaca como el mineral más demandado, con 18 proyectos, le sigue el oro con 5 y plata con 4.

A julio de 2024, la presidenta Dina Boluarte reportó que las exportaciones del mineral llegaron a US$ 1.951 millones, lo que representó un crecimiento de 1,4 % en comparación con el mismo mes del año anterior, e impulsadas tanto por el alza de precios como por el incremento de pedidos internacionales.