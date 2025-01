Donald Trump 2.0 y la promesa de una era (in)tangible cripto

Al tercer día de asumir la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para la creación de un grupo de trabajo sobre criptomonedas encargado de poner nuevas regulaciones sobre los activos digitales y explorar la creación de una reserva nacional de criptomonedas.

“El crecimiento de la tecnología financiera digital en Estados Unidos no debe verse obstaculizado por regulaciones restrictivas o interferencias gubernamentales innecesarias”, añadió un comunicado de la Casa Blanca.

Casa Blanca. La Comisión de Mercado y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), revocó esa misma noche una medida creada en 2022 por la Administración del expresidente Joe Biden y conocida como SAB 121. Con ella, se habían sancionado numerosas plataformas de transacciones para monedas digitales con el propósito de proteger a los ciudadanos estadounidenses del fraude y el lavado de dinero.

Estados Unidos: ¿qué es SAB 121?

La SAB 121 (Staff Accounting Bulletin 121) exigía que las empresas custodien activos digitales como pasivos en sus balances, lo que implica mayores costos y reservas de capital para mitigar riesgos asociados a las criptomonedas. De acuerdo con el mismo comunicado, suprimió la innovación y socavó la libertad económica de EE.UU. y el liderazgo global en finanzas digitales.

Lavado de dinero en criptomonedas

“Las criptomonedas pueden ser un mecanismo que se puede utilizar para lavar dinero”, afirmó Pablo Leno, gerente general de Renta4 Perú SAB, a La República.

Hoy en día, es un mercado anónimo que puede ser usado para limpiar dinero de dudosa reputación. Además, en los últimos años tuvo fines para financiamiento terrorista o de actividades ilícitas, coincidió Gustavo Cam, CEO de Tulkit Pay, una billetera peruana multimoneda.

Esto se debe principalmente al poder que tienen en el movimiento transfronterizo de fondos. No obstante, Cam enfatizó a este diario que dichos recursos siempre deben convertirse en activos fiduciarios.

Es decir, eventualmente las criptomonedas deben convertirse en dólares, soles, euros u otros para ser utilizados. Este proceso de conversión requiere proveedores de liquidez, como exchanges o plataformas de intercambio, y es ahí donde se puede rastrear y regular el movimiento del dinero.

Además, en Latinoamérica existen medidas regulatorias específicas que evitan el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo usando criptomonedas, como el KYC (Know Your Customer), ROAS (Return on Advertising Spend) aplicadas a campañas de promoción de proyectos y tokens nuevos, AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en Argentina, GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) y la última sanción de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en Perú.

Ciberataques

La realidad es que, a nivel técnico, las criptomonedas actuales son prácticamente inhackeables. Esto debido a la tecnología de encriptación de curva elíptica que utilizan, la cual hace casi imposible que una persona pueda desencriptar la información sin la clave adecuada.

De acuerdo con los expertos, la única excepción sería mediante el uso de una computadora cuántica. Y es que el sistema se basa en dos llaves: la llave privada, que actúa como una contraseña; y la pública, similar a un número de cuenta bancaria.

En ese sentido, los hackeos se dan por el error que estarían cometiendo los usuarios al almacenar sus llaves privadas o frases mnemónicas en dispositivos conectados a internet, como computadoras o teléfonos móviles, los cuales son susceptibles a vulnerabilidades.

Masiva adopción cripto, ¿una mentira?

El presidente de la futura “capital criptográfica del planeta” comparte afinidades con el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Fue este último quien hizo historia al declarar bitcoin como moneda de curso legal y, en su administración, prometer crear una reserva nacional de bitcoin.

La República se puso en contacto con informantes de El Salvador para averiguar la situación actual del país y cómo funciona su mercado con criptomonedas en el bolsillo.

“El 80% de los fondos depositados en la ‘billetera fría’ (bóveda de El Salvador) pertenecen a Bitfinex, empresa dirigida por italianos con alta influencia en el Gobierno”, informó el periodista salvadoreño, Moisés Alvarado, a este diario.

Las transacciones asociadas a la dirección publicada en X por Bukele en el sitio web de consulta blockchain.com compilan las direcciones del origen de los fondos.

De acuerdo con la investigación de Alvarado realizada para el El Diario de Hoy, el más leído en el país vecino, es así como se puede comprobar que solo el 20% de los bitcoin que se transfirieron a esa dirección provenía del ecosistema de la billetera gubernamental Chivo Wallet. Sin embargo, esta tampoco habría llegado directamente, sino a través de un envío puente a otra dirección de un propietario desconocido, de acuerdo con lo reportado por los medios salvadoreños el 12 de marzo del 2024.

El Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de El Salvador expuso que el año pasado solo el 8,1% de los salvadoreños usó bitcoin para comprar o pagar, mientras que el 91,9% no (76,2% no lo había usado en 2024 y 15,7% nunca lo utilizó). Asimismo, del 2021 a 2024 casi el 80% de los salvadoreños afirma que el bitcoin no ha tenido efecto sobre su economía familiar.

“Todo ha sido una estrategia política para mostrar algo que no tenemos ni funciona”, afirmó Alvarado.

El fracaso de la apuesta de bitcoin en El Salvador expone que no tiene el impacto real que dice Nayib Bukele. Empero, Estados Unidos podría hacer una historia diferente, confirmó y complementó una fuente especializada de El Salvador que prefirió mantener el anonimato.

La preocupación actual en el país vecino es que el Presupuesto General de la Nación para 2025 recorta US$90,8 millones al sector Salud y US$31 millones a Educación, mientras que 12.000 plazas de trabajo en el sector público fueron suprimidas en dicho presupuesto como una medida de austeridad.

No más oro

Ahora bien, la insistencia en la adopción de criptomonedas también en fondos públicos por parte de Donald Trump y su nombrado zar de Criptomonedas e Inteligencia Artificial de la Casa Blanca, así como de los presidentes de El Salvador y Argentina, se resume en una palabra: oro.

“Lo que sucede es que las monedas fiat tienen emisiones inorgánicas; es decir, que no tiene respaldo en oro. Continúan devaluándose. Y justo en diciembre último, China localizó el yacimiento de oro más grande del mundo”, explicó Pablo Leno.

Los Gobiernos que desarrollan sus estrategias con una visión a 50 años se están preparando para un escena rio crítico. En este contexto, el bitcoin emerge como una alternativa de refugio ante la devaluación masiva. Además, la cantidad de oro recuperada por el Banco Popular de China es un impulso para un EE.UU. procripto.

Escenario peruano

Según Gustavo Cam, la adopción masiva de estas tecnologías en el país depende de la educación financiera, regulación y la experiencia del usuario.

“Hoy, entrar al mundo cripto es complejo. Nosotros buscamos simplificarlo, integrando las finanzas tradicionales con las criptomonedas para que el usuario pueda usar sus activos en su día a día, como en un Tambo o un Oxxo, a través de tarjetas”, explicó.

Sobre la foto del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con David F. Bailey, CEO de Bitcoin Magazine, comentó que no hay información sobre si su postura procripto la va a usar durante la campaña presidencial 2026.

Regulaciones peruanas

En el país, la Resolución SBS n° 02648-2024 aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), bajo supervisión de la UIF-Perú.

Asimismo, el Decreto Supremo n° 006-2023-JUS amplía la lista de sujetos obligados a proporcionar información a la UIF Perú en caso de intercambio entre activos digitales y monedas fiat o de curso legal, intercambio entre una o más formas de activos virtuales, transferencia de activos virtuales, custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que lo permitan, participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual

Memecoin TRUMP

Los memecoin de la familia Trump, TRU y LNI, fueron lanzados en la blockchain de Solana pocos días antes de la toma de posesión. En 48 horas, el primero alcanzó un máximo histórico de US$73,43; sin embargo, cayó en picada después de que el presidente admitiera que “no sabía mucho al respecto”.

El zar David Sacks comparó el memecoin de Donald Trump con un coleccionable. “La gente lo compra porque quiere conmemorar algo”, dijo en Fox News el 23 de enero.

Promesas y políticas procripto de Trump

Según Ignacio Gimenez, director de Negocios en Lemon, plataforma presente en cinco países de la región, el ecosistema cripto está expectante a que Donald Trump, respaldado por un poder Legislativo mayoritariamente republicano, pueda cumplir con: