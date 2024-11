Adex: exportaciones peruanas alcanzarían los US$75.000 millones al 2025

Durante la celebración del Día del Exportador, Julio Pérez Alván, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), destacó que Perú no solo ocupó el quinto lugar como país exportador en América Latina y el Caribe en 2023, sino que, según las proyecciones de CIEN-ADEX, se espera un crecimiento del 3,3% en 2025, alcanzando un estimado de US$75.000 millones en exportaciones.

Este notable crecimiento es el resultado de un incremento exponencial en el valor de las exportaciones peruanas, que pasó de US$6.866 millones en 2000 a US$64.641 millones en 2023. De esta forma, Perú se posiciona solo detrás de México, Brasil, Chile y Argentina en la región, y en el puesto 50 a nivel global.

“Aún tenemos más mercados por conquistar”, expresó Pérez Alván.

Desafíos del sector

Este avance, con una tasa anual promedio del 10,2%, ha sido impulsado por la diversificación y el alcance global de productos emblemáticos como la uva fresca, de la cual Perú es el mayor exportador mundial, así como posiciones destacadas en la venta de pelo fino de alpaca y jengibre.

No obstante, por la actual situación macroeconómica global, sumado a problemas internos y externos, se vieron afectados la madera, pesca no tradicional y minería no metálica.

“Como exportadores comprometidos con el progreso y dinamismo del país, solicitamos a las autoridades, de la manera más respetuosa, un real compromiso y abordaje de los problemas integrales que nos afectan a todos: la criminalidad, la informalidad, la minería ilegal y la falta de accesos a servicios básicos de calidad para todas las personas”, manifestó el presidente de Adex.

Exportaciones peruanas. Foto: Adex

Perspectivas de exportaciones

A pesar de los desafíos internos y externos, Julio Pérez Alván, presidente de Adex, subrayó el optimismo de los exportadores peruanos. Esto debido a que, entre enero y septiembre de 2024, las exportaciones crecieron un 14,6%, y, como se mencionó al inicio, las proyecciones de CIEN-ADEX anticipan un aumento del 3,3% para 2025, alcanzando los US$75.000 millones.

“Estamos unidos, sector público y privado, en el propósito de consolidar a Perú como una potencia exportadora en el escenario global”, afirmó Pérez Alván.

El gremio detalló que en septiembre las exportaciones alcanzaron los US$6.644 millones, lo que representa un incremento del 16,5%, marcando el quinto mes consecutivo de crecimiento: 27,9% en mayo, 12,4% en junio, 37% en julio y 27,6% en agosto. Aunque el balance acumulado es positivo, el presidente de ADEX, Julio Pérez Alván, expresó su preocupación por la caída en las exportaciones de cinco sectores durante los primeros nueve meses del año: textil (-0,8%), pesca para consumo humano directo (-25,1%), minería no metálica (-12,2%), maderas (-15,8%) y hidrocarburos (-4%).

Por su parte, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, destacó el esfuerzo diario de los exportadores, quienes permiten que el mundo conozca y valore los productos peruanos.

“No es fácil exportar, requiere de un buen producto y la capacidad de enviarlo correctamente a los mercados internacionales a un precio competitivo”, dijo la ministra, de acuerdo con el comunicado enviado por Adex. “Se necesita visión de futuro, consistencia, innovación y resiliencia, cualidades que han desarrollado con el tiempo y demuestran que sí somos capaces de conquistar el mundo”, finalizó.