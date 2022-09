Alquiler de departamentos: ¿en qué distrito puedo encontrar los precios más bajos de Lima?

El precio de alquiler de departamentos en Lima Metropolitana se ha reducido en el último año, de acuerdo con un estudio del portal inmobiliario Properati. Mientras muchas personas continúan adaptándose al estilo de vida que impuso la pandemia, una cantidad importante de familias se mudaron a distritos lejanos del centro de la ciudad, indica el informe.

“La disminución de precios en el alquiler es una muestra de que el mercado sigue a la espera de que la demanda vuelva a crecer”, sostiene Carlos Vourakis, jefe de ventas de Properati en Perú. También subrayó que el poder adquisitivo de las personas ha disminuido “por la devaluación de la moneda y la crisis económica por los costos de varios productos importados”.

¿Dónde encontrar alquiler de inmuebles baratos en Lima?

Según el análisis de la inmobiliaria, el alquiler más barato de Lima Metropolitana se encuentra en Carabayllo, donde alquilar un departamento de 114 metros cuadrados (superficie promedio) cuesta US$ 293 al mes. Siguen en esa lista los también distritos norteños Puente Piedra (US$ 318) e Independencia (US$ 330).

Por el contrario, San Isidro es el distrito más caro de Lima para alquilar un departamento, con US$ 1.241 en promedio. Continúan Miraflores (US$ 1.169) y Barranco (US$ 1.023). De esta manera, los distritos que se ubican dentro de los 10 más costosos superan los US$ 834 mensuales por arrendamiento. Revisa la lista completa a continuación:

Distrito Alquiler promedio mensual Variación interanual San Isidro US$ 1.241,4 15,1% Miraflores US$ 1.169,5 5% Barranco US$ 1.023,3 -14,2% San Borja US$ 963,3 12,4% Santiago de Surco US$ 914,6 11,9% Lince US$ 904,1 -9,7% Magdalena del Mar US$ 878,7 -13,3% Jesús María US$ 859,3 1,7% Surquillo US$ 833,6 -13,8% Pueblo Libre US$ 758,5 -4,3% La Molina US$ 755,1 3,7% Lima Cercado US$ 714,7 -1,7% La Victoria US$ 706,2 -20,5% San Miguel US$ 697,1 -14,9% Breña US$ 677,6 -27,5% San Luis US$ 653,7 -18,7% Chorillos US$ 647,4 -9% Ate US$ 543,9 -9,1% Santa Anita US$ 529,3 -27,6% San Juan de Miraflores US$ 476,5 -18% Los Olivos US$ 440,7 -2,1% Chaclacayo US$ 433,7 -28,7% San Martín de Porres US$ 408,8 -28,4% Rímac US$ 408 -38,3% Comas US$ 383 -0,3% San Juan de Lurigancho US$ 379,3 10,9% Independencia US$ 330,1 -38,3% Puente Piedra US$ 317,9 - Carabayllo US$ 293,3 -

También vale mencionar la variación de precios que ocurrió en Lima Metropolitana durante el último año. En el Rímac, Independencia y Chaclacayo, el valor del alquiler se redujo entre un 28% y 38%. Al revés, se registró un incremento de entre 11% y 15% en los distritos de San Isidro, San Borja y Santiago de Surco.