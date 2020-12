Exigen en Ica que se derogue la ley de promoción agraria

Las principales vías de acceso a Ica siguen bloqueadas. Llevan así las últimas 48 horas por el paro organizado por miles de trabajadores de las empresas agroexportadoras y agroindustriales quienes exigen la derogatoria de la ley de promoción agraria (Ley N° 27360), la cual –con venia del anterior Congreso y Ejecutivo– tiene vigencia hasta el 2031.

“Esa ley es un abuso”, cuenta a este diario Claudia Ascona Huallpa, jornalera en el Fundo California en Pisco. “Salimos a las 3 a.m. para llegar al fundo y nos pagan S/ 39 el día, y de ese monto nos descuentan por los papeles. Si un día no vamos a trabajar por algún accidente, nos descuentan hasta S/ 80. No tenemos pago por vacaciones truncas porque solo nos contratan temporalmente”, dice.

Y una situación más crítica viven quienes son contratados para actividades puntuales (destajo). “A veces pueden pagarle S/ 8 al día porque quieren que coseches, cortes y dejes bien limpio las uvas. Y si fallas en algo, hay descuento”, agrega Ascona.

“¿Por qué alargaron esta ley hasta el 2031? Seguiremos explotados, trabajando bajo el sol todo el día para ganar solo S/ 1.200 al mes”, fue otro reclamo de un trabajador del Fundo Pedregal ante los viceministros de Agricultura y Trabajo, quienes llegaron a Ica ayer para dialogar con los trabajadores.

Sin acuerdos

En la reunión, la viceministra de Políticas Agrarias, María Remy Simatovic, reconoció que pese a que Ica es la única región que destaca por su crecimiento económico a través del PBI agrícola, “los trabajadores siguen siendo agotados”.

Por su parte, el viceministro de Trabajo, José Luis Parodi, se refirió al fortalecimiento de la Sunafil para continuar con las fiscalizaciones laborales. A lo que los trabajadores no tardaron en señalar que los inspectores de la Superintendencia no acuden a los fundos donde laboran.

El gobernador regional de Ica, Javier Gallegos –que, de acuerdo con los reclamos de los trabajadores, tiene conocimiento desde hace dos años de los problemas en el campo– anunció que presentaría un proyecto de ley al Congreso para derogar la también llamada “Ley Chlimper”.

Pero su anuncio fue insuficiente, pues los trabajadores han exhortado a que lleguen a la zona los ministros de Agricultura y Riego y de Trabajo. No se lograron acuerdos al cierre de esta nota.

Mientras tanto, la Panamericana Sur y otras vías principales seguían bloqueadas y las empresas de transporte como Cruz del Sur informaron que suspenderán temporalmente todas las rutas que pasen por Ica.

Salarios injustos

No es la primera vez que los trabajadores de la agroexportación reclaman por sus derechos laborales. Durante los últimos 20 años, tres veces se amplió la vigencia de la norma que se suponía temporal, y en cada uno de esos momentos, los trabajadores expresaron su descontento.

“Es una lucha legítima, y hoy ellos están bloqueando las vías porque es la única forma de que el Estado los escuche”, dijo a este diario el congresista Lenin Bazán, que se reunió con trabajadores de San Clemente, Fundo California y Fundo Carrizales.

De acuerdo con Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo, la ley tiene nombre propio pues solo 15 de las más de 2 mil empresas agrícolas concentraron al 2018 el 49,4% de los trabajadores comprendidos en el régimen laboral agrario, que paga solo S/ 39,19 el jornal al día (incluidas CTS y gratificación) que, además, no les permite la sindicalización, y que no está obligado a dar un seguro contra accidentes a los trabajadores.

¿Qué pasaría si la ley se deroga? Preguntamos. Él nos dice: “Eliminar la norma no perjudicará a las empresas, pues tienen la perfecta capacidad para pagar todos los beneficios laborales”.

El contraste de la situación laboral de los trabajadores de la agroindustria es que las mismas empresas gozan de beneficios tributarios desde hace 20 años.

Un reciente informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) refiere que 122 grandes empresas del sector agrario –de un total de 2.762 que se acogieron al régimen de la ley– concentraron el 73,2% de los beneficios tributarios en el 2018, es decir, dejaron de dar al fisco S/ 275 millones.

“Pese al importante crecimiento del sector, el incremento de la recaudación no ha sido proporcional. Entre el 2012 y 2019, creció en 115,5% el valor de las agroexportaciones, mientras que los ingresos de renta del régimen solo crecieron 29,2%”, señalan desde la Dirección General de Políticas de Ingresos Públicos del MEF.

Frente a ello, Lenin Bazán presentó en julio un proyecto para derogar la ley, pero ni la Comisión Agraria ni de Economía la han puesto a debate.

Hay que cumplir la ley

Mediante un comunicado, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Peter Anders, señaló que “en caso existan problemas laborales referidos a determinadas empresas, estos deberán ser atendidos y resueltos en las instancias correspondientes de acuerdo a ley, incluyendo al Ministerio de Agricultura y/o Trabajo”.

Por su parte, Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), rechazó el pedido de derogar la norma. “El problema no es la ley sino que algunas empresas la están incumpliendo”.

Reconoció que existen en el país “algunas” empresas –que estarían en el Álamo (Ica)– que sí incumplen la ley por lo que señaló trabajarán de la mano del Ministerio de Trabajo para eliminar la informalidad. Por su parte, el exgobernador regional de Ica por Fuerza Popular Fernando Cillóniz señaló estar de acuerdo en eliminar las services que explotan a los trabajadores.

Comisión Agraria sesiona hoy por régimen laboral agrario

La Comisión Agraria del Congreso sesionará hoy de forma extraordinaria para atender los reclamos de los trabajadores de las empresas agroexportadoras, que realizan una huelga de 72 horas en Ica.

“Ante la grave emergencia, la Comisión Agraria conformará un grupo de trabajo encargado de evaluar el Decreto de Urgencia 043-2019, que modifica la ley de promoción del sector agrario, por ser causante de las protestas”, informó Raúl Machaca, presidente de la comisión.

Asimismo, se citó a los titulares del Ministerio de Desarrollo Agrario y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para que informen sobre la implementación de mejoras laborales en el agro.

Además, se prevé instalar una mesa de diálogo para la atención de las demandas de los agricultores, entre ellos, eliminar las services.

Boleta de pago

Al pagarle CTS y gratificación, cada mes, como parte de la remuneración, para los trabajadores del sector agroexportador ese beneficio se licúa.

Boleta de pago.

Las secuelas del régimen agrario.

Reacciones

Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo

“Las agroexportadoras pagan solo 6% a EsSalud pese a ser una actividad de alto riesgo. Además, tampoco están obligadas a dar un seguro por riesgo de trabajo, pese a ser de alto riesgo”.

Alejandro Fuentes, presidente AGAP

“El régimen laboral agrario es similar al régimen general, pero solo que sí nos permite tener la temporalidad que necesitamos por la naturaleza de la actividad. No se les paga sueldos bajos”.

