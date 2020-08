ONP: alternativas para atender a los afiliados y jubilados

Las propuestas no son pertinentes

Carolina Trivelli, Economista y extitular del Midis

Es muy encomiable la preocupación del Congreso y los congresistas por asegurar los recursos a quienes están pasándola muy mal por la pandemia, pero los fondos de la ONP no son cuentas individuales, por lo tanto ese dinero ya no es de las personas. Las propuestas realmente no son una medida pertinente. Si los afiliados no aportaron en los últimos 12 meses, ni siquiera sabemos cuánto dinero han aportado; eso fue a un fondo común para pagar las pensiones de otros peruanos. Esto implica una transferencia directa del Tesoro en momentos en que sus cuentas ya están bastante reducidas.

Los que no aportaron en los últimos meses deben haber recibido un bono como los otros millones de hogares del Perú, no veo por qué tendría que haber un tratamiento diferenciado. Si aún incluyendo los bonos u otras ayudas hay una justificación para una ayuda particular a un grupo determinado por su edad o condición particular, habrá que discutirlo en esos términos. Las personas que aportaron a los sistemas de pensiones no están en los segmentos de mayor pobreza y vulnerabilidad de nuestro país. Los aportantes activos, si siguen aportando, es porque tienen un trabajo. Están en el grupo de peruanos que tenemos la fortuna de no perder el empleo.

Un bono de S/ 1.000 y un monto mayor a las mujeres

María Amparo Cruz Saco - Investigadora asociada a la UP

Una se pregunta, ¿por qué un bono de S/ 4.300?¿en qué estudio técnico se basa? ¿lo pagaría la ONP o el Gobierno? Si multiplicas el bono que iría a todos los asegurados -que son poco más de millón y medio de personas-, el costo sería cerca de US$ 2.000 millones, representa casi el 1% del PBI de 2019.

A corto plazo, por equidad con el Sistema Privado de Pensiones, sí correspondería una transferencia única, con monto a determinar responsablemente, para los asegurados activos. S/ 4.300 parece inviable por las finanzas públicas. Si es de S/ 1.000, hablas de 0,25% del PBI, podría ser más manejable.

Hay que iniciar la implementación de una pensión de jubilación, sobre la base del tiempo efectivo de aportes a la ONP. Esta manera de flexibilizar el sistema de la ONP, permite el acceso a una pensión de por vida, pese a no llegar a los 20 años de aporte. Como referencia, el monto de pensión podría ser superior al que se da en Pensión 65.

Hoy existe un sesgo de género. La diferencia de cobertura es mayor en el sistema privado y menor en la ONP. Si se pagara un bono único, excepcional, podría ser superior en el caso de las mujeres. Ellas compran los alimentos y el uso de la transferencia podría beneficiar a la familia. En el caso de la pensión, se podría incrementar el monto de las mujeres de acuerdo al número de hijos. En Chile existe un subsidio por hijo o hija.

El Estado es responsable de cómo maneja la ONP

Janina León -Economista y docente de la PUCP

Es peligroso hacer el retiro salvo por una cuestión de necesidad. Habría que focalizar la política con un bono para no poner en riesgo los objetivos a largo plazo de todo el sistema de pensiones. A largo plazo, devolver todo hoy es condenar a que las personas vivan del sistema público de pensiones, como Pensión 65.

Un bono, que es una cosa transitoria, puede ser una mejor solución, pero retirar las pensiones me parece una medida irresponsable, porque a los mismos que quieres beneficiar los puedes condenar a largo plazo.

Un bono focalizado ayudaría mejor, y focalizado no solo desde el punto de vista del tiempo de desempleo, también si era su único ingreso y que en este momento no tenga otras fuentes de ingreso o que tiene necesidad.

El esquema que sigue el actual sistema de la ONP puede ser un modelo que ya no funcione, pero es más administrativo, depende del Gobierno. El Estado es responsable de cómo lo administra.

Siempre se pueden hacer políticas intermedias para los jubilados que no reciben su pensión. El asunto es con qué criterio, a quién le das cuánto y también viendo la caja fiscal.

Canalizar la compensación a dar en 5 a 10 años

Juan José Marthans - Director Economía PAD-Udep

Desde el punto de vista financiero, hay una posición que hace inviable devolver los fondos, porque no existen recursos disponibles ni para atender el 100% del pago de pensiones de los exaportantes. Ahora se querría devolver el 100%. No hay justificación técnica de ninguna manera. Generaría una suerte de desbalance total en el manejo fiscal y del Tesoro.

Cabe explorar una asignación extraordinaria, por única vez, un bono. No para todos los afiliados, sino para un segmento que hay que focalizar e identificar. Luego se debe cuantificar en términos de costo fiscal, estoy seguro de que no va a ser significativo como porcentaje del PBI.

Hay que programar la canalización de compensaciones para los que no alcanzaron la pensión de jubilación. Programar para los próximos 5 a 10 años, progresivamente, un sistema parcial de compensación, en el sentido de identificar a estos aportantes, su monto aportado y, con ello, llegar a un promedio y otorgarles un bono por compensación. Una suerte de cupones por 10 años y con ello no presionamos la caja fiscal en un solo año.

Una pensión reducida para un grupo de jubilados

David Tuesta -Exministro de Economía y Finanzas

El Congreso no tiene iniciativa de gasto y esta medida significa gasto para el Estado directamente porque no hay dinero en la ONP. El dinero pasa de una mano a otra en un segundo, va directamente a pagar a un jubilado actual y encima no alcanza. Quieras o no, es imposible que la gente no sienta una injusticia y eso el Congreso ha identificado y generó expectativa.

La salida en todo caso sería que el Estado desvincule este tema de la ONP e intente dar algún tipo de bono. El problema es que no le puedes recortar el derecho a pensión a la gente de la ONP. Se genera una injusticia sobre la AFP, que pueden decir por qué le dan un subsidio a la ONP, entonces me tienes que dar a mí también. Al final se termina generando un círculo vicioso. Habría que evaluar una solución imperfecta, darles algo quizás de manera focalizada a quienes más lo requieran dentro del grupo ONP.

En pensiones, diría que hay que considerar a los jubilados partir de los 10 años de aporte, por lo menos. Intentar devolverle y que se le genere alguna mensualidad, una pensión reducida. Eso sí se podría trabajar, creo que eso sería recomendable para ese grupo.

Un bono o subsidio para los estratos bajos

Jorge Guillén -Profesor asociado de la ESAN

Como dijo la ministra de Economía, María Alva: no se puede repartir el dinero de algo que no existe, porque se trata de un fondo colectivo. Además, son S/ 500 millones que el Estado pone para cubrir la diferencia entre el pago a jubilados de la ONP y los ingresos por aportantes. Se crea más forado fiscal y el Estado desembolsaría más dinero, es una consecuencia al largo plazo.

Lo mejor para ayudar a los afiliados a la ONP es dar subsidio, ayudándoles en los gastos de servicios, como el agua y la electricidad. En lugar de darle el dinero a las familias, pagarles el servicio por algunos meses. Con eso, una familia no necesitará desembolsar un porcentaje de su presupuesto. En los hogares con ingresos más bajos, o mientras más vulnerables sean, estos gastos pueden llegar a ser el 50% de su presupuesto. Este subsidio podría ser focalizado en las zonas de estratos económicos C o menores.

Para los jubilados de la ONP que no lleguen a aportar 20 años, podrían ser absorbidos por una AFP estatal, además de haber un plan de integración: una pensión universal para que tengan una pensión mínima. Los que quieran un monto mayor, deben seguir dando un aporte a la AFP estatal.

