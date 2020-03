¿Cuáles son los servicios básicos que no se pagarán en marzo y abril?

A inicios del periodo de cuarentena por el estado de emergencia, el Ejecutivo anunció la suspensión de pagos de los recibos de agua de marzo y abril en Lima Metropolitana y Callao, y que será prorrateado en las próximas boletas. El servicio en estas zonas está a cargo de la entidad pública Sedapal.

“Los recibos de marzo y abril será dividido en los próximos 24 meses. Y se está buscando hacer los mismo con los recibos de luz y telecomunicaciones”, explicó el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Rodolfo Yáñez.

En el caso de la luz, las empresas eléctricas Enel y Luz del Sur indicaron que aún no alcanzaron un acuerdo con el Gobierno para la postergación de los pagos.

En el caso de Enel informó que suspendió los cortes de servicio. “Ahora hemos suspendido todos los cortes programados, ya sea por mantenimiento o por deuda”, precisó.

Al respecto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) exhortó a las empresas del sector eléctrico y de gas natural a no cortar estos servicios. “Si bien hay algunas empresas que ya han informado a la ciudadanía que no van a proceder con cortes de servicio eléctrico o de gas natural por falta de pago durante dos meses consecutivos, no es el caso de todas”, indicó la institución.

Servicios de telefonía e Internet

Por su parte, las empresas de telecomunicaciones Bitel, Claro, Entel y Movistar, que forman parte de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), aseguraron que no cortarán los servicios en casos de falta de pago mientras dure el estado de emergencia.

Hasta el momento, estas operadoras tampoco anunciaron la suspensión de pagos e invocaron a sus “clientes que sí tengan las facilidades de cumplir que lo hagan en el plazo respectivo para evitar afectar la sostenibilidad del sector".