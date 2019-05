“Confío en que después del diálogo se desistirá del paro”

A mes y medio de asumir el cargo, la titular de Agricultura está a punto de enfrentar un paro agrario nacional convocado para este 13 de mayo, con el que los productores exigen la implementación de la política de agricultura familiar, restablecer medidas de protección a la producción nacional, entre otros.

Los agricultores exigen restablecer los aranceles a la importación de alimentos, ¿Qué solución se les dará?

Efectivamente, los productores me dicen que quieren competir pero con la cancha pareja y no junto con productos que llegan de países donde se subsidia la agricultura, y por eso sí es importante revisar la franja de precios, no me opongo a eso, pero no es el único tema que debemos atacar.

Entonces sí se podría restablecer los aranceles. ¿Desde el Minagri lo van a dirigir?

Todo lo que estoy diciendo ya lo estoy hablando con mis pares de Economía y Comercio Exterior, porque necesitamos sentarnos con los productores y volver a revisar el tema y ver si tenemos oportunidad de mejorar el sistema. En esta discusión (el Minagri) debe liderar un proceso de reforma.

Usted señaló que la agricultura familiar es prioridad. ¿Cuándo se implementará?

Sí. La estrategia se aprobó en 2015 y luego siguió la ley y se avanzó el plan que estuvo detenido por algunas observaciones, pero hemos retomado el tema. La meta es que este mes (mayo) se apruebe el Plan Nacional de Agricultura Familiar que cuenta con 3 componentes.

¿Confía en que el diálogo que tendrán este martes pueda evitar el paro agrario nacional?

Estoy segura de que cuando nos sentemos en la mesa con los productores tendremos más coincidencias que discrepancias y lo correcto sería desistir del paro. Porque ya estamos escuchando y priorizando sus demandas. Pero aquí hay un punto importante, y es que ni los gremios ni el Estado han querido mirar un tema de fondo, que es este proceso de reconversión de cultivos de acuerdo a la vocación productiva. Y es que te enfrentas a intereses económicos poderosos que mueven los hilos de la agricultura.

Van a lanzar una política de reconversión de cultivo...

Sí, es la idea. En función de la vocación productiva de cada zona, reconvertir la agricultura; y para ello, necesitamos la fuerza de los gremios para construir mejores propuestas.Por ejemplo, en Tumbes se siembra una gran cantidad de arroz pero no tiene agua, cuando es en San Martín donde debería sembrarse para ser más competitivo.

Respecto a Agrobanco, van a garantizar nuevos créditos a los productores?

Sí. Hay oportunidades de dar crédito para cafetaleros. También se planteará a los gremios que propongan candidatos para nombrar a un representante de los productores en el directorio de Agrobanco. Y se está planteando a la entidad dar tasas de interés diferenciadas y preferenciales a los agricultores que opten por la reconversión de cultivos. Será un incentivo.

Sobre la Ley de Promoción Agraria. Los productores tampoco están de acuerdo...

Hay cosas que aclarar. Cuando un agricultor está en su parcela no tiene derechos, pero cuando entra a trabajar a una agroexportadora se formaliza y por lo menos tiene algunos derechos. La nueva propuesta plantea 30 días de vacaciones. Nos gustaría que tengan todos los derechos pero es un proceso que debe ir paulatinamente. Entonces, ¿realmente estamos yendo contra sus derechos laborales?

Pero se mantiene el contrato laboral..

Es una actividad que crece en época de cosecha y no tiene la necesidad de personal todo el año. Y lo que debemos sincerar del trabajo en el país es que algunos son temporales. En estas empresas ganan más que el sueldo mínimo, tienen acceso al sistema de salud y cuando salgan usarán alternativamente el SIS, es lo que recoge el nuevo texto de la ley. ❖