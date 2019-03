Mujeres estudian las carreras técnicas mejor pagadas

Cuando Jazmín Luna tenía 18 años e ingresó por primera vez a su salón de clases en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati), se llevó una sorpresa: era la única mujer.

A medio camino de la carrera de Desarrollo de Software, optó por postular a todas las empresas de la bolsa de trabajo de la institución. Esta vez no tuvo mejor suerte. La respuesta que consiguió es que no contrataban mujeres para desempeñarse en esa área. Pero el aliento de su madre hizo que no se dé por vencida, convenciéndola de que podía trabajar donde ella lo decida. Fue así que postuló a la compañía International Business Machines Corporation (IBM). La aceptaron y se convirtió en la primera mujer en la sección de Software de la empresa en el país.

"Seguimos siendo minoría pero vamos creciendo a medida que se van rompiendo los paradigmas", contó a La República.

El caso de Jazmín es uno de los miles de mujeres que en los últimos años vienen optando por carreras relacionadas a la tecnología ya que los sueldos son un 9% por encima del resto de opciones.

Siendo las carreras más demandadas las ligadas a Tecnologías Ambientales, Tecnologías de la Información, Agroindustria, Confecciones e Industrias Alimentarias, señaló Hazel Bottger Pippoli, gerente de Marketing de Senati.

Además de las carreras de mecatrónica con las que se cierra paulatinamente la brecha de género, ya que anteriormente eran ligadas al sexo masculino. Precisó que en las grandes compañías del sector tecnología, las trabajadoras mujeres representan entre el 15% y el 17%.

Se debe indicar que en el Perú, las mujeres representan el 50,8% de la población peruana y en el primer semestre del 2018, 66.500 mujeres ingresaron al mercado laboral.

Según un informe de la OCDE, las mujeres reinvierten el 90% de sus ingresos en sus familias y comunidades mientras que los hombres solo lo hacen entre el 30% y el 40%.