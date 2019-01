MEF: “Si por combatir la corrupción va a caer el PBI, bueno pues, mala suerte”

Durante una conversación con la prensa extranjera, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, opinó sobre los casos de corrupción en el país y el impacto que tendría el posible cierre de operaciones de la empresa brasilera Odebrecht sobre el Producto Bruto Interno (PBI) nacional.

Al respecto, el titular del MEF indicó que "si por combatir a la corrupción va a caer el PBI, bueno pues, mala suerte. Lo principal es combatir la corrupción con una mirada de mediano y largo plazo".

Se debe recordar que en el 2017, cuando se descubrieron los escándalos de corrupción de Odebrecht, se frenaron diversos proyectos de inversión y el PBI se redujo en 0,6% ese año.

Inversiones

Por otro lado, el titular del MEF explicó que el crecimiento económico de alrededor de 4% del 2018 se sustentó en la recuperación de su demanda interna, inversión pública y privada, pero señaló que se apunta a no depender solo del clave sector minero.

Una apuesta que se sostiene ante la caída del precio del cobre y del zinc, que se desaceleró a 2,5% el 2017, y considerando que las ventas mineras representan el 60% de las exportaciones totales de nuestro país.

"No está mal crecer sobre la base de la minería, pero no podemos depender de la variación de los precios internacionales para crecer más o para crecer menos, porque nosotros no podemos incidir en los precios",anotó.

Según el MEF, la economía peruana ingresó a un ciclo de franca recuperación, pero su dependencia en los precios internacionales de los minerales continúa siendo el mayor riesgo para el país.

De otro lado, indicó que la inversión en proyectos privados en el Perú suma unos US$ 19.000 millones para los próximos dos años, en la que destaca el desarrollo de la mina de cobre Quellaveco por Anglo American con US$ 5.300 millones.

Asimismo, reafirmó que en 2019 la economía peruana crecería en 4,2%.

Impacto en la economía

El año pasado, fuentes oficiales revelaron que en el Perú se pierden S/ 2.600 millones al año por los casos de corrupción. Dicha cifra representa el 10% de su presupuesto anual.

Al respecto, José Ugaz, expresidente de la Junta de Transparencia Internacional, una organización global contra la corrupción con presencia en más de 100 países, indicó en su momento que las empresas que se desarrollan en el mercado peruano ya están tomando medidas a través de prácticas anticorrupción y compliance para reducir este mal.