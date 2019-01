Franquicia Restaurante en el Cielo llegaría al interior del país

Te sientas a la mesa para almorzar y de pronto estás flotando a 45 metros de altura, disfrutando de tu plato favorito y viendo el atardecer limeño con los pies en el aire. Así es la experiencia que ofrecerá desde hoy la franquicia belga Dinner in the Sky, el famoso restaurante en el cielo que se ha instalado en Mamacona, Lurín, a 30 minutos de Lima.

El negocio, el cual ha tenido una inversión de US$ 1,5 millones, que incluye los certificados de seguridad internacionales, apunta a generar nuevas formas de turismo extremo para el turista nacional.

“Un turismo gastronómico diferente que tiene bastante éxito en 60 países a nivel mundial, pero que aquí se puede disfrutar a precios más accesibles”, resaltó Edgard Reaño, representante de la franquicia en el país.

Efectivamente, los precios frente a las tarifas en otros países son menores e incluyen una póliza de seguro de US$ 100 mil en caso de algún peligro. “El precio será de US$ 100 por el desayuno, mientras que el almuerzo y la cena tendrán un ticket de US$ 140”, señaló Reaño.

Consultado por nuevas aperturas, indicó que no descarta abrir en otras zonas de Lima y provincias. “De aquí en un año abrir un nuevo local, porque la franquicia la tengo por 10 años. Un lugar podría ser Caral o Asia”, estimó.

Bus anfibio

Reaño, quien hace más de 40 años se dedica al turismo en el Perú y fue quien trajo los Mirabuses a Lima, alista otra aventura en el negocio turístico: los buses anfibios.

“Es un ómnibus que funciona en tierra como cualquier vehículo y se convierte en yate al ingresar al agua mediante una rampa”, explicó.

Esta nueva atracción entraría en funcionamiento a inicios del próximo año.

“Ya tenemos autorización de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, y falta completar un pequeño detalle en la Municipalidad del Callao. Estamos apostando por ideas innovadoras”, recalcó.