¿Cuál es la ciudad más cara del mundo para vivir?

En muchos países del mundo se maneja esta teoría: “Las cosas buenas cuestan dinero”y eso ocurre en la ciudad más cara del mundo. Allí todo es caro, pero, tiene la mayor calidad de vida en todo el planeta, según el ránking anual de Mercer, empresa líder mundial en consultoría.

En la ciudad más costosa, un alquiler puede valer hasta 28.000 euros el metro cuadrado, los taxis cobran hasta 4,61 euros por kilómetro y un producto de consumo masivo como un Big Mac tiene un precio de 5,53 euros.

¿Aún desconoces cuál es la ciudad más costosa?

Pues es Zúrich, y está ubicada en Suiza, pero no es su capital. Una de sus características principales es el grandioso sueldo que reciben los trabajadores.

La región tiene 400.000 habitantes, quienes también disfrutan de un bajísimo índice de criminalidad, un panorama cultural compuesto 50 museos y 100 galerías de arte, medidas eficaces contra la contaminación.

No en vano, más de la mitad de la población no tiene automóvil porque no le hace falta”, reseña El País quien describe que los principales medios de transporte son: el tranvía, bus o bicicleta, explica Asunción Reolón, guía turística madrileña y residente en Zúrich desde hace varias décadas.

Con todas esas características ¿aún dudas que sea la mejor ciudad para vivir?