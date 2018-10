Banco Mundial: Perú debe invertir en capital humano para mejorar su economía

El Banco Mundial (BM) presentó el Índice de Capital Humano, que mide el capital humano que un niño nacido en el presente podría conseguir al cumplir 18 años, a partir de los riesgos que tiene en salud y educación, de acuerdo con el país en el que vive.

La investigación busca responder si los niños podrán sobrevivir a la edad escolar, cuántos años de escolarización completarán, cuánto aprenderán y si terminarán la escuela en un estado óptimo de salud que les permita poder continuar capacitándose para trabajar en la adultez.

El capital humano se refiere a la suma de conocimientos, aptitudes y salud que la población acumula a lo largo de su vida y resulta imprescindible para el crecimiento económico de un país y la reducción de pobreza. Jim Yong Kim, presidente del Grupo Banco Mundial, recalcó que “para las personas más pobres, es a menudo el único capital que tienen”.

Los resultados

En el estudio, Perú obtuvo el puntaje de 0,59. Jaime Saavedra, director superior de las Prácticas Mundiales de Educación del BM, explicó que esta cifra representa que un peruano solo se ha desarrollado de forma óptima en 59%, debido a que no se ha invertido en capital humano.

Saavedra indicó que el Perú viene mejorando en su lucha contra la desnutrición y –aunque en menor cantidad– en aprendizaje, pero es necesario que el Gobierno invierta en capital humano, por lo que “la reunión en Bali del Banco Mundial se da principalmente con ministros de Economía y Finanzas y no de Salud o Educación”.

“En el caso del Perú, se está tomando como un tema importante el aprendizaje. Desde el BM, lanzamos el índice para que de alguna forma sirva como herramienta para crear un espacio en los países acerca de invertir en capital humano. Queremos llamar la atención del mundo financiero y los países”, señaló Saavedra.

En otro momento, el exministro de Educación precisó que la investigación se basa en indicadores de supervivencia, aprendizaje, salud y educación, y que, si bien son importantes, existen otros factores a tomar en cuenta que no han sido incluidos por falta de datos.

“Por ejemplo, es importante la educación inicial y técnica, pero no está en el estudio porque no existe un indicador comparable para todos los países, aunque eso no quiere decir que los países no deben invertir en dichos temas”, destacó.

Perú pertenece al primer grupo de 28 países que adoptará el Proyecto Capital Humano del Grupo del Banco Mundial.

Primer grupo de países del Proyecto Capital Humano

- El Perú pertenece al primer grupo de 28 países en adoptar el Proyecto Capital Humano del Grupo del Banco Mundial junto a Arabia Saudita, Armenia, Bután, Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Filipinas, Georgia, Indonesia, Irak, Jordania, Kenia, Kuwait, Lesoto, Líbano, Malaui, Marruecos, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Polonia, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Túnez, Ucrania y Uzbekistán.

- No todos los países han sido incluidos en el estudio del Banco Mundial, debido a que algunos no contaban con la data necesaria para la investigación, como es el caso de Bolivia o Venezuela. Por su parte, el país con la cifra más alta en capital humano es Singapur, que tiene un indicador de 0,88, mientras que el país que mejor se encuentra en capital humano en Sudamérica es Chile.