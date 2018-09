Este año balanza comercial se reduciría en US$ 2 mil mllns por guerra comercial

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estimó una reducción del supéravit comercial para el año 2018 y para el 2019 producto de la caída en el precio del cobre y del oro por la guerra arancelaria entre EEUU y China.

Jorge Estrella, gerente de estudios económicos del BCRP, estimó que el supéravit comercial del 2018 pasará de US$ 9.025 millones (estimación de junio) a US$ 7.000 millones. En el caso del 2019, la estimación se redujo de US$ 10.011 millones a US$ 6.000 millones.

"(Si bien está) por debajo de lo previsto, todavía (se mantiene) con niveles bastante altos, alrededor de US$ 7.000 millones este año, y el próximo año alrededor de US$ 6.000 millones. Esto es efecto precio. El efecto cantidad lo estamos viendo en el tercer trimestre. Esperamos que el próximo año se recupere", comentó Estrella durante la presentación del Programa Monetario de Setiembre.

El BCRP también sostuvo que los indicadores económicos del tercer semestre demuestran un menor dinamismo de la economía. Sin embargo, se espera una recuperación para el cuatro trimestre producto de un mejor desempeño de la inversión pública, el inicio de la segunda temporada de pesca, así como una recuperación del sector minería e hidrocarburos, el cual mantiene indicadores negativos.❧