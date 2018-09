Organizaciones civiles piden que se archive la nueva ley de hidrocarburos

En rechazo a la ampliación del tiempo de las concesiones petroleras y gasíferas hasta 80 años entre exploración y explotación de estos recursos, incluido el tiempo de retención y otros temas que contiene la propuesta para la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, más de treinta organizaciones de la sociedad civil –entre ellas, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)– exigieron que sea archivada.

Resaltan que no se incluye una estrategia para priorizar el abastecimiento interno, que actualmente se cubre en su mayoría mediante la compra de hidrocarburos del exterior; según Reportes de Osinergmin, la importación de hidrocarburos representó un promedio del 67% de la demanda interna entre el 2013 y 2017.

Por otro lado, el proyecto de ley le otorgaría facultades al Ministerio de Energía y Minas que estarían por encima de la rectoría del Ministerio del Ambiente.

Juan Castillo More, secretario general del Sindicato Unificado de Petroperú-Talara, dijo que la población organizada de Piura, Talara, Cusco y Lima, en audiencias públicas, demanda que se cumpla el procedimiento de pedir opinión técnica a las regiones que serían afectadas. Denunciaron que el canon caería de US$ 850 millones de a US$ 42 millones, golpeando la región Piura.❧