La dura acusación de Ozzie Guillén contra Shohei Ohtani y las Grandes Ligas: "Todos saben que apostó"

¿Shohei Ohtani podría estar nuevamente en problemas? Ozzie Guillén, manager venezolano campeón de la MLB en 2005 con los White Sox, insistió en que el astro japonés de los Dodgers es culpable de las acusaciones en su contra por apuestas deportivas, y acusó además a las Grandes Ligas de proteger al pelotero y actuar con "doble moral", en comparación con casos como el de Tucupita Marcano.

Ohtani, bateador designado de los Blues, estuvo involucrado en un escándalo en marzo de 2024, cuando se reveló que su intérprete, Ippei Mizuhara, había transferido US$17 millones de la cuenta del grandeliga a una casa de apuestas ilegal. La justicia, sin embargo, determinó que 'ShowTime' no tenía conocimiento de estas jugadas, y condenó al traductor a 57 meses de prisión por fraude bancario y evasión de impuestos.

Ozzie Guillén acusa a Shohei Ohtani por escándalo de apuestas

En conversación con el medio digital Diamante 23, Ozzie Guillén dijo no creer en la inocencia de Shohei Ohtani e insinuó que la MLB lo "protegió" al tratarse de una de sus mayores figuras: "(Tucupita) sabía que no podía apostar. (Ohtani) es la cara del béisbol, (aparece) su mejor amigo y decían que él no sabía ‘supuestamente’. Todos saben que apostó y lo protegieron (la MLB). Señores no sean tan embusteros, hipócritas".

Guillén, quien dirigirá a los Tigres de Aragua en la temporada 2025/26 de la LVBP, remarcó que la liga actuó con doble moral, al comparar el caso del japonés no solo con el del suspendido Tucupita Marcano, sino también con el de Pete Rose, hecho elegible póstumamente al Salón de la Fama y recién 36 años después de estar involucrado en otro problema de apuestas durante su faceta como mánager.

"Ese tipo (Mizuhara) andaba parado con él (Ohtani) y de repente 'no, yo no sabía qué es eso'. Ese sí la puede hacer, pero al mejor pelotero que han parido las Grandes Ligas dejan que se muera para decirle 'Oh, vas a salir de la cárcel, pero te moriste'", afirmó Guillén en referencia a Rose, quien ostenta el récord histórico de las Grandes Ligas con 4,256 hits conectados en la Gran Carpa.

El gesto de Ohtani tras ganar la Serie Mundial 2024 que despertó las sospechas

Pese a que la justicia lo absolvió de culpa en el escándalo de apuestas, Shohei Ohtani sigue siendo sospechoso para algunos fanáticos. Durante las celebraciones de los Dodgers tras ganar la Serie Mundial en 2024, el japonés saludó al público en un inglés casi perfecto, al igual que al momento de responder una pregunta de la prensa. Esto hizo sospechar a ciertos usuarios de redes de que el uso de un intérprete pudo ser una cubierta.