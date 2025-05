Julio Urías no estará con México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026: Horacio de la Vega explica los motivos

Una nueva puerta se le cierra al pitcher mexicano Julio Urías, ya que el presidente del Comité de Selecciones de México, Horacio de la Vega, confirmó que el 'Culichi' tampoco estará con el Tricolor en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El 'Culichi' echó al traste su carrera profesional al agredir a su pareja sentimental en 2023, por lo cual fue retirado de Los Angeles Dodgers y suspendido por un largo tiempo en la MLB.

El anuncio, que también recuerda la prohibición a Urías de jugar con algún equipo de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), fue realizado este lunes 19 de mayo, como parte de la presentación de Benjamín Gil y Rodrigo López en su retorno como mánager y gerente general, respectivamente, de la selección mexicana que competirá en la cita mundialista.

¿Por qué Julio Urías no estará con México en el Clásico Mundial 2026?

Aunque la sanción de Julio Urías en la MLB termina este 2025, luego de la pausa por el Juego de Estrellas, Horacio de la Vega informó que el lanzador zurdo aún no estará disponible para México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya que todavía debe cumplir las sanciones impuestas por las autoridades federales. El sinaloense cumple actualmente una pena de 36 meses de libertad condicional, la cual vence en 2027.

"Julio está en la misma situación que ya he explicado anteriormente respecto a la Liga Mexicana. Desafortunadamente, al no haber cumplido aún con la sanción legal impuesta por la autoridad competente en Estados Unidos, no podrá ser considerado para la selección. Su proceso concluye hasta 2027, y mientras eso no ocurra, no vamos a tomar ninguna determinación al respecto", explicó De la Vega, quien también es presidente de la LMB.

Urías es el primer jugador en la historia de la MLB en ser suspendido dos veces por violencia machista, de acuerdo a las políticas actualizadas de la liga. El lanzador de 28 años participó con México en el Clásico Mundial de 2023, donde permitió 7 carreras limpias y 3 jonrones en 9 innings de labor ante Colombia y Puerto Rico. Meses atrás, Benjamín Gil dijo que "tenía entendido" que no podía convocar al 'Culichi' para futuros torneos con la selección.

México en el Clásico Mundial 2026: ¿quién será el capitán?

En la conferencia de prensa de este lunes 19, Gil también aprovechó para resolver algunas interrogantes y reveló, entre otras cosas, que no habrá capitán en el equipo mexicano que competirá en 2026. "Lo platicamos y seguimos pensando en una forma, creo que es mejor mantenernos en que todos somos un equipo, todos estamos parejos, a todo mundo se le va a tratar igual, mejor saber lo que es la meta y no ponerle presión innecesaria a un individuo", aseguró.