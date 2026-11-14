España vs Inglaterra EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 6 de la UEFA Nations League 2026 El partido por la sexta jornada de la UEFA Nations League entre España e Inglaterra se jugará en el estadio Riyadh Air Metropolitano, ubicado en Madrid.

España e Inglaterra se enfrentan en Madrid por la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR

España e Inglaterra se enfrentan en Madrid por la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR

España vs Inglaterra EN VIVO juegan HOY domingo 15 de noviembre, desde las 2.45 p. m. (hora peruana), por la UEFA Nations League. El partido se llevará a cabo en el estadio Riyadh Air Metropolitano, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la victoria 2-0 ante República Checa, la selección de España recibirá a su similar de Inglaterra con el objetivo de finalizar la fase de grupos en el primer lugar. Por el lado de Inglaterra, superó por 2-1 a Croacia y sumó su cuarto triunfo consecutivo en el torneo.

Horarios por país del partido España vs Inglaterra

El duelo entre España e Inglaterra se disputará el domingo 15 de noviembre, desde las 2.45 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 1.45 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.45 p. m.

España: 9.45 p. m.

Canal para ver España vs Inglaterra

El partido entre España e Inglaterra por la UEFA Nations League será transmitido por la señal de ESPN.

Estadio donde se juega España vs Inglaterra

España e Inglaterra disputarán este encuentro en el estadio Riyadh Air Metropolitano, ubicado en Madrid. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 70.000 espectadores.

Pronóstico de España vs Inglaterra

Las principales casas de apuestas dan como favorita a España sobre Inglaterra.

Betsson: gana España (1,72), empate (4,05), gana Inglaterra (4,25)

Betano: gana España (1,78), empate (4,35), gana Inglaterra (4,35)

Caliente: gana España (1,74), empate (4,10), gana Inglaterra (4,35)

Bet365: gana España (1,75), empate (4,10), gana Inglaterra (4,10)

1XBet: gana España (1,77), empate (4,15), gana Inglaterra (4,45)

Doradobet: gana España (1,76), empate (4,00), gana Inglaterra (4,33).

Alineaciones España vs Inglaterra: posibles formaciones

España: Simón; Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Ruiz; Yamal, Williams, Pedri y Oyarzábal.

Simón; Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Ruiz; Yamal, Williams, Pedri y Oyarzábal. Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Quansah, Konsa, Hall; Anderson, Rice; Rogers, Gordon, Bellingham y Kane.

Últimos partidos de España

República Checa 0- 2 España | 12.11.26

| 12.11.26 Croacia 1- 2 España | 6.10.26

| 6.10.26 España 3 -1 República Checa | 3.10.26

-1 República Checa | 3.10.26 España 4 -1 Croacia | 29.09.26

-1 Croacia | 29.09.26 Inglaterra 2-3 España | 26.06.26

Últimos partidos de Inglaterra