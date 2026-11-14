Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

España vs Inglaterra EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 6 de la UEFA Nations League 2026

El partido por la sexta jornada de la UEFA Nations League entre España e Inglaterra se jugará en el estadio Riyadh Air Metropolitano, ubicado en Madrid.

España e Inglaterra se enfrentan en Madrid por la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
España e Inglaterra se enfrentan en Madrid por la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
Por
google iconLa República en Google

España vs Inglaterra EN VIVO juegan HOY domingo 15 de noviembre, desde las 2.45 p. m. (hora peruana), por la UEFA Nations League. El partido se llevará a cabo en el estadio Riyadh Air Metropolitano, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la victoria 2-0 ante República Checa, la selección de España recibirá a su similar de Inglaterra con el objetivo de finalizar la fase de grupos en el primer lugar. Por el lado de Inglaterra, superó por 2-1 a Croacia y sumó su cuarto triunfo consecutivo en el torneo.

Puedes ver

Papa León XIV recibió camiseta de Alianza Lima durante su visita a Capilla San Óscar Romero de Chiclayo

lr.pe

Horarios por país del partido España vs Inglaterra

El duelo entre España e Inglaterra se disputará el domingo 15 de noviembre, desde las 2.45 p. m. (hora peruana).

LR Focus
  • Costa Rica, México: 1.45 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.45 p. m.
  • España: 9.45 p. m.

Canal para ver España vs Inglaterra

El partido entre España e Inglaterra por la UEFA Nations League será transmitido por la señal de ESPN.

Estadio donde se juega España vs Inglaterra

España e Inglaterra disputarán este encuentro en el estadio Riyadh Air Metropolitano, ubicado en Madrid. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 70.000 espectadores.

Pronóstico de España vs Inglaterra

Las principales casas de apuestas dan como favorita a España sobre Inglaterra.

  • Betsson: gana España (1,72), empate (4,05), gana Inglaterra (4,25)
  • Betano: gana España (1,78), empate (4,35), gana Inglaterra (4,35)
  • Caliente: gana España (1,74), empate (4,10), gana Inglaterra (4,35)
  • Bet365: gana España (1,75), empate (4,10), gana Inglaterra (4,10)
  • 1XBet: gana España (1,77), empate (4,15), gana Inglaterra (4,45)
  • Doradobet: gana España (1,76), empate (4,00), gana Inglaterra (4,33).
Puedes ver

Jean Ferrari arremetió contra DT de Bolivia por asegurar que Perú copia su modelo de trabajo: "En toda su historia ha ido solamente una vez al Mundial"

lr.pe

Alineaciones España vs Inglaterra: posibles formaciones

  • España: Simón; Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Ruiz; Yamal, Williams, Pedri y Oyarzábal.
  • Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Quansah, Konsa, Hall; Anderson, Rice; Rogers, Gordon, Bellingham y Kane.

Últimos partidos de España

  • República Checa 0-2 España | 12.11.26
  • Croacia 1-2 España | 6.10.26
  • España 3-1 República Checa | 3.10.26
  • España 4-1 Croacia | 29.09.26
  • Inglaterra 2-3 España | 26.06.26

Últimos partidos de Inglaterra

  • Inglaterra 2-1 Croacia | 12.11.26
  • Inglaterra 3-0 República Checa | 6.10.26
  • Croacia 0-7 Inglaterra | 3.10.26
  • República Checa 0-2 Inglaterra | 29.09.26
  • Inglaterra 2-3 España | 26.09.26

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

España vs Inglaterra EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 6 de la UEFA Nations League 2026

Italia multa a Meta con más de US$885 millones por acceder a fotos y videos de usuarios de Facebook sin consentimiento

Computadoras para usar inteligencia artificial: conoce los equipos GIGABYTE

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el triundo de San Martín vs Alianza Lima

Alianza Lima cayó 3-1 ante la Universidad San Martín y perdió el invicto en la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Selección Peruana: balance de la era Mano Menezes en estos nueve amistosos disputados en el año

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

César Holguín: “Se ha anulado el derecho a referéndum de los peruanos”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Cardenal Barreto sobre el papa León XIV: "Dice las cosas muy claras a los obispos, a los políticos y a todo el pueblo"