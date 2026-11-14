España vs Inglaterra EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 6 de la UEFA Nations League 2026
El partido por la sexta jornada de la UEFA Nations League entre España e Inglaterra se jugará en el estadio Riyadh Air Metropolitano, ubicado en Madrid.
España vs Inglaterra EN VIVO juegan HOY domingo 15 de noviembre, desde las 2.45 p. m. (hora peruana), por la UEFA Nations League. El partido se llevará a cabo en el estadio Riyadh Air Metropolitano, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de la victoria 2-0 ante República Checa, la selección de España recibirá a su similar de Inglaterra con el objetivo de finalizar la fase de grupos en el primer lugar. Por el lado de Inglaterra, superó por 2-1 a Croacia y sumó su cuarto triunfo consecutivo en el torneo.
Horarios por país del partido España vs Inglaterra
El duelo entre España e Inglaterra se disputará el domingo 15 de noviembre, desde las 2.45 p. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 1.45 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.45 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.45 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.45 p. m.
- España: 9.45 p. m.
Canal para ver España vs Inglaterra
El partido entre España e Inglaterra por la UEFA Nations League será transmitido por la señal de ESPN.
Estadio donde se juega España vs Inglaterra
España e Inglaterra disputarán este encuentro en el estadio Riyadh Air Metropolitano, ubicado en Madrid. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 70.000 espectadores.
Pronóstico de España vs Inglaterra
Las principales casas de apuestas dan como favorita a España sobre Inglaterra.
- Betsson: gana España (1,72), empate (4,05), gana Inglaterra (4,25)
- Betano: gana España (1,78), empate (4,35), gana Inglaterra (4,35)
- Caliente: gana España (1,74), empate (4,10), gana Inglaterra (4,35)
- Bet365: gana España (1,75), empate (4,10), gana Inglaterra (4,10)
- 1XBet: gana España (1,77), empate (4,15), gana Inglaterra (4,45)
- Doradobet: gana España (1,76), empate (4,00), gana Inglaterra (4,33).
Alineaciones España vs Inglaterra: posibles formaciones
- España: Simón; Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Ruiz; Yamal, Williams, Pedri y Oyarzábal.
- Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Quansah, Konsa, Hall; Anderson, Rice; Rogers, Gordon, Bellingham y Kane.
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