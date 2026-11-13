España - Inglaterra: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 6 de la UEFA Nations League 2026 Las selecciones de España e Inglaterra se enfrentarán este domingo 15 de noviembre en uno de los duelos más llamativos de la sexta jornada de la Liga de Naciones.

La selección de España va por su sexta victoria consecutiva en la UEFA Nations League. El equipo dirigido por Luis de la Fuente recibirá a su similar de Inglaterra en la última jornada de la fase de grupos. Los españoles llegan a este duelo tras vencer por 2-0 a República Checa y ahora esperan finalizar esta etapa en lo más alto de la tabla.

Por el lado del equipo de Thomas Tuchel, venció 2-1 a Croacia, sumando su cuarta victoria en la competencia. De ganar, igualaría a España en puntaje y podría terminar como líder del grupo. En cuanto a los últimos cinco duelos directos, los españoles ganaron en tres oportunidades, mientras que Inglaterra lo hizo en una ocasión y la restante fue empate.

¿Cuándo juega España - Inglaterra?

Ambos equipos se enfrentan el domingo 15 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 70.000 espectadores.

¿A qué hora juega España - Inglaterra?

El encuentro arrancará a las 2.45 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 1.45 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.45 p. m.

España: 9.45 p. m.

¿En qué canal ver España - Inglaterra?

Puedes ver el enfrentamiento entre España e Inglaterra por ESPN. La plataforma Disney+ Premium también transmitirá el partido de manera online. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la UEFA Nations League.

Pronósticos para España - Inglaterra

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de España sobre Inglaterra.