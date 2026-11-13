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España - Inglaterra: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 6 de la UEFA Nations League 2026

Las selecciones de España e Inglaterra se enfrentarán este domingo 15 de noviembre en uno de los duelos más llamativos de la sexta jornada de la Liga de Naciones.

España e Inglaterra se enfrentan en Madrid por la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
España e Inglaterra se enfrentan en Madrid por la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
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La selección de España va por su sexta victoria consecutiva en la UEFA Nations League. El equipo dirigido por Luis de la Fuente recibirá a su similar de Inglaterra en la última jornada de la fase de grupos. Los españoles llegan a este duelo tras vencer por 2-0 a República Checa y ahora esperan finalizar esta etapa en lo más alto de la tabla.

Por el lado del equipo de Thomas Tuchel, venció 2-1 a Croacia, sumando su cuarta victoria en la competencia. De ganar, igualaría a España en puntaje y podría terminar como líder del grupo. En cuanto a los últimos cinco duelos directos, los españoles ganaron en tres oportunidades, mientras que Inglaterra lo hizo en una ocasión y la restante fue empate.

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¿Cuándo juega España - Inglaterra?

Ambos equipos se enfrentan el domingo 15 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 70.000 espectadores.

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¿A qué hora juega España - Inglaterra?

El encuentro arrancará a las 2.45 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 1.45 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 2.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.45 p. m.
  • España: 9.45 p. m.
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¿En qué canal ver España - Inglaterra?

Puedes ver el enfrentamiento entre España e Inglaterra por ESPN. La plataforma Disney+ Premium también transmitirá el partido de manera online. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la UEFA Nations League.

Pronósticos para España - Inglaterra

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de España sobre Inglaterra.

  • Betsson: gana España (1,70), empate (4,05), gana Inglaterra (4,40)
  • Betano: gana España (1,72), empate (4,20), gana Inglaterra (4,35)
  • Caliente: gana España (1,70), empate (4,20), gana Inglaterra (4,65)
  • Bet365: gana España (1,70), empate (4,20), gana Inglaterra (4,20)
  • 1XBet: gana España (1,73), empate (4,20), gana Inglaterra (4,66)
  • Doradobet: gana España (1,69), empate (4,20), gana Inglaterra (4,50).

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