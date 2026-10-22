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¡Orgullo peruano! Piccolo Clemente es campeón mundial de longboard ISA 2026 en El Salvador

Piccolo Clemente se coronó campeón mundial de longboard ISA 2026 en El Salvador. El peruano de 44 años conquistó su cuarto título mundial.

El experimentado tablista peruano volvió a hacer historia tras conquistar la medalla de oro en El Salvador.
El experimentado tablista peruano volvió a hacer historia tras conquistar la medalla de oro en El Salvador.
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El surf peruano vuelve a celebrar una conquista internacional gracias a Piccolo Clemente, quien se proclamó campeón del Surf City El Salvador ISA World Longboard Championship 2026. A sus 44 años, el reconocido tablista nacional consiguió la medalla de oro en la exigente competencia disputada en las olas de El Sunzal, donde logró imponerse a destacados representantes internacionales y reafirmó su vigencia en la élite del longboard.

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Piccolo Clemente conquista su cuarto título mundial de longboard

Con esta nueva victoria, Piccolo Clemente alcanzó cuatro títulos mundiales de longboard a lo largo de su carrera deportiva. El peruano ya había conquistado el campeonato organizado por la Asociación Internacional de Surf (ISA) en 2019.

Piccolo Clemente

Piccolo Clemente es el campeón mundial del ISA World Longboard Championship 2026

A estos dos campeonatos se suman los títulos que obtuvo en la World Surf League (WSL) durante las temporadas 2013 y 2015. El deportista nacional amplió su palmarés y volvió a demostrar su capacidad para competir al máximo nivel frente a exponentes de distintas generaciones.

La definición del campeonato reunió a cuatro destacados especialistas del longboard. Piccolo Clemente tuvo que enfrentarse al francés Edouard Delpero, al estadounidense Tony Silvagni y al sudafricano Sam Christianson, quienes también buscaban quedarse con la medalla de oro en las olas salvadoreñas.

En una manga decisiva de gran exigencia, el representante peruano consiguió superar a sus tres rivales y asegurar el primer lugar del campeonato.

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La dramática remontada de Piccolo Clemente antes de convertirse en campeón

El camino hacia el título mundial no estuvo libre de dificultades. Durante la primera ronda del torneo, Clemente consiguió una destacada ola que recibió 8,17 puntos por parte de los jueces. Pese a esta calificación, necesitaba obtener un segundo puntaje que le permitiera asegurar su clasificación a la siguiente instancia.

Cuando faltaban solo 30 segundos, el peruano logró aprovechar una última oportunidad y recibió 4,40 puntos, registro que resultó suficiente para concretar una remontada decisiva y continuar en competencia.

Esta maniobra terminó siendo fundamental para mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar el título. Tras superar ese complicado momento, Piccolo Clemente avanzó hasta la final y terminó conquistando la medalla de oro.

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