PSG - Barcelona: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 3 de la Champions League
Los equipos de PSG y Barcelona se enfrentan en uno de los partidos más llamativos de la tercera jornada en la fase de liga de la Champions League.
La tercera fecha en la fase de liga de la Champions League 2026-27 nos trae verdaderos partidazos. Uno de los duelos más llamativos de la jornada tendrá como protagonistas a PSG y Barcelona. Ambos equipos son fuertes candidatos a llevarse el título del torneo europeo.
El equipo dirigido por Luis Enrique, líder en el campeonato francés, enfrentará a Barcelona, equipo que también marcha en el primer lugar en su liga. PSG llega a este duelo tras vencer de visita 4-2 a Manchester City, mientras que los culés hicieron lo propio por 4-1 ante Galatasaray.
¿Cuándo se juega el partido PSG - Barcelona?
El duelo entre PSG y Barcelona por la fecha 3 de la Champions League 2026-27 se disputará el martes 20 de octubre en el estadio Parc des Princes, ubicado en París.
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¿A qué hora juega PSG - Barcelona por la Champions League?
En territorio peruano, el choque entre los equipos de PSG y Barcelona podrá seguirse a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver PSG - Barcelona?
La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).
- Sudamérica: ESPN, Disney Plus
- Brasil: TNT Sports
- Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- España: Movistar Liga de Campeones, DAZN
Historial PSG - Barcelona: últimos partidos
Estos son los resultados de los últimos encuentros entre ambos clubes en torneos oficiales.
- Barcelona 1-2 PSG | 1.10.25 | Champions League
- Barcelona 1-4 PSG | 16.04.24 | Champions League
- PSG 2-3 Barcelona | 10.04.24 | Champions League
- PSG 1-1 Barcelona | 10.03.21 | Champions League
- Barcelona 1-4 PSG | 16.02.21 | Champions League