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PSG - Barcelona: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 3 de la Champions League

Los equipos de PSG y Barcelona se enfrentan en uno de los partidos más llamativos de la tercera jornada en la fase de liga de la Champions League.

PSG y Barcelona se enfrentan por la Champions League. Foto: composición LR/ChatGPT
PSG y Barcelona se enfrentan por la Champions League. Foto: composición LR/ChatGPT
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La tercera fecha en la fase de liga de la Champions League 2026-27 nos trae verdaderos partidazos. Uno de los duelos más llamativos de la jornada tendrá como protagonistas a PSG y Barcelona. Ambos equipos son fuertes candidatos a llevarse el título del torneo europeo.

El equipo dirigido por Luis Enrique, líder en el campeonato francés, enfrentará a Barcelona, equipo que también marcha en el primer lugar en su liga. PSG llega a este duelo tras vencer de visita 4-2 a Manchester City, mientras que los culés hicieron lo propio por 4-1 ante Galatasaray.

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¿Cuándo se juega el partido PSG - Barcelona?

El duelo entre PSG y Barcelona por la fecha 3 de la Champions League 2026-27 se disputará el martes 20 de octubre en el estadio Parc des Princes, ubicado en París.

¿A qué hora juega PSG - Barcelona por la Champions League?

En territorio peruano, el choque entre los equipos de PSG y Barcelona podrá seguirse a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG - Barcelona?

La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

  • Sudamérica: ESPN, Disney Plus
  • Brasil: TNT Sports
  • Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus
  • Estados Unidos: Paramount+, DAZN
  • España: Movistar Liga de Campeones, DAZN
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Historial PSG - Barcelona: últimos partidos

Estos son los resultados de los últimos encuentros entre ambos clubes en torneos oficiales.

  • Barcelona 1-2 PSG | 1.10.25 | Champions League
  • Barcelona 1-4 PSG | 16.04.24 | Champions League
  • PSG 2-3 Barcelona | 10.04.24 | Champions League
  • PSG 1-1 Barcelona | 10.03.21 | Champions League
  • Barcelona 1-4 PSG | 16.02.21 | Champions League

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