PSG - Barcelona: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 3 de la Champions League

La tercera fecha en la fase de liga de la Champions League 2026-27 nos trae verdaderos partidazos. Uno de los duelos más llamativos de la jornada tendrá como protagonistas a PSG y Barcelona. Ambos equipos son fuertes candidatos a llevarse el título del torneo europeo.

El equipo dirigido por Luis Enrique, líder en el campeonato francés, enfrentará a Barcelona, equipo que también marcha en el primer lugar en su liga. PSG llega a este duelo tras vencer de visita 4-2 a Manchester City, mientras que los culés hicieron lo propio por 4-1 ante Galatasaray.

¿Cuándo se juega el partido PSG - Barcelona?

El duelo entre PSG y Barcelona por la fecha 3 de la Champions League 2026-27 se disputará el martes 20 de octubre en el estadio Parc des Princes, ubicado en París.

¿A qué hora juega PSG - Barcelona por la Champions League?

En territorio peruano, el choque entre los equipos de PSG y Barcelona podrá seguirse a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG - Barcelona?

La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

Sudamérica: ESPN, Disney Plus

Brasil: TNT Sports

Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus

Estados Unidos: Paramount+, DAZN

España: Movistar Liga de Campeones, DAZN

Historial PSG - Barcelona: últimos partidos

Estos son los resultados de los últimos encuentros entre ambos clubes en torneos oficiales.