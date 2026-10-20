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Fernanda Tomé vuelve a la Liga Peruana de Vóley: brasileña será nueva jugadora de Deportivo Soan para la temporada 2026-2027

La jugadora brasileña reforzará al conjunto de Puente Piedra en la temporada 2026-2027 de la Liga Peruana de Vóley, teniendo grandes chances de debutar en la tercera fecha.

Fernanda Tomé jugará con Deportivo Soan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR
Fernanda Tomé jugará con Deportivo Soan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR
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Fernanda Tomé regresa a la Liga Peruana de Vóley. La voleibolista brasileña vuelve al torneo local en la presente temporada para defender la camiseta de Deportivo Soan. ‘Tomezinha’, que disputó las últimas tres campañas con la Universidad San Martín, se sumará al conjunto de Puente Piedra con el objetivo puesto en clasificar a la segunda etapa del campeonato.

Según información de RPP, Fernanda Tomé firmó su vínculo con Deportivo Soan por toda la temporada 2026-2027. Tengamos en cuenta que el equipo dirigido por el brasileño Vinícius Fernandes se sigue reforzando para afrontar de la mejor manera esta edición del torneo nacional.

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Fernanda Tomé será nueva jugadora de Deportivo Soan en la Liga Peruana de Vóley

La brasileña, que recientemente fue anunciada como refuerzo del MTCC Volleyball Team de Maldivas, regresa al país para defender a Deportivo Soan. Cabe señalar que luego de dejar el Perú, 'Tomezinha' tuvo un breve paso por el Club Deportivo San Martín de Bolivia, donde se consagró campeona de la liga de dicho país.

Desde su llegada a la Universidad San Martín en 2023, Tomé se convirtió en una de las jugadoras más destacadas en la Liga Peruana de Vóley. Durante su estadía en el elenco santo, contribuyó a que su equipo alcanzara la final de la Liga Peruana de Vóley en dos ocasiones, aunque no logró ningún título.

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¿Cuándo podría debutar Fernanda Tomé con Deportivo Soan?

El debut de la brasileña está previsto para la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027, cuando Deportivo Soan se enfrente a Deportivo Wanka. 'Tomezinha' utilizará la camiseta número 8, el mismo dorsal que llevó durante su etapa en la Universidad San Martín.

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