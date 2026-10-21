Regatas - Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027
Los equipos de Regatas y Alianza Lima se verán las caras en el Polideportivo Lucha Fuentes en el duelo más llamativo de la segunda fecha en la Liga Peruana de Vóley.
Arranca la segunda fecha en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. Regatas y Alianza Lima protagonizarán el partido más atractivo de la jornada en el Polideportivo Lucha Fuentes. Luego de las victorias del fin de semana pasado, ambos equipos volverán a enfrentarse después de ocho meses, cuando se vieron las caras en la temporada anterior.
Las dirigidas por el técnico Horacio Bastit llegan a este duelo tras haber superado 3-0 a Géminis, mientras que las íntimas hicieron lo propio 3-2 ante Rebaza Acosta en un duelo que se definió hasta el quinto set. Un dato a tener en consideración es que Regatas no vence a Alianza Lima hace más de un año.
¿Cuándo juega Regatas - Alianza Lima?
El partido entre Regatas y Alianza Lima, correspondiente a la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley, se disputará el sábado 24 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
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¿A qué hora juega Regatas - Alianza Lima?
El encuentro entre Regatas y Alianza Lima iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, puedes consultar la siguiente guía de horarios.
- México: 6.00 p. m.
- Colombia, Ecuador y Perú: 7.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
- Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Regatas - Alianza Lima?
La cobertura del encuentro entre Regatas y Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley irá a través de Latina (canal 2). Adicional a ello, este partido podrá verse vía streaming por la aplicación oficial del canal y a través de su página web.
Entradas del partido Regatas - Alianza Lima
La comercialización de las entradas para el encuentro entre Regatas y Alianza Lima se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus.
- General Sur: S/25
- General Norte: S/25
- General Oriente: S/25
- General Occidente: S/25
- Sur Preferente: S/30
- Norte Preferente: S/30
- Oriente Preferente: S/45
- Occidente Preferente: S/45