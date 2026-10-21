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Regatas - Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027

Los equipos de Regatas y Alianza Lima se verán las caras en el Polideportivo Lucha Fuentes en el duelo más llamativo de la segunda fecha en la Liga Peruana de Vóley.

Regatas y Alianza Lima se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR
Regatas y Alianza Lima se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR
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Arranca la segunda fecha en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. Regatas y Alianza Lima protagonizarán el partido más atractivo de la jornada en el Polideportivo Lucha Fuentes. Luego de las victorias del fin de semana pasado, ambos equipos volverán a enfrentarse después de ocho meses, cuando se vieron las caras en la temporada anterior.

Las dirigidas por el técnico Horacio Bastit llegan a este duelo tras haber superado 3-0 a Géminis, mientras que las íntimas hicieron lo propio 3-2 ante Rebaza Acosta en un duelo que se definió hasta el quinto set. Un dato a tener en consideración es que Regatas no vence a Alianza Lima hace más de un año.

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¿Cuándo juega Regatas - Alianza Lima?

El partido entre Regatas y Alianza Lima, correspondiente a la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley, se disputará el sábado 24 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Regatas - Alianza Lima?

El encuentro entre Regatas y Alianza Lima iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 7.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Regatas - Alianza Lima?

La cobertura del encuentro entre Regatas y Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley irá a través de Latina (canal 2). Adicional a ello, este partido podrá verse vía streaming por la aplicación oficial del canal y a través de su página web.

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Entradas del partido Regatas - Alianza Lima

La comercialización de las entradas para el encuentro entre Regatas y Alianza Lima se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus.

  • General Sur: S/25
  • General Norte: S/25
  • General Oriente: S/25
  • General Occidente: S/25
  • Sur Preferente: S/30
  • Norte Preferente: S/30
  • Oriente Preferente: S/45
  • Occidente Preferente: S/45

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