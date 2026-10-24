Regatas vs Alianza Lima EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Regatas y Alianza Lima se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Regatas Lima/Alianza Lima/composición LR

Regatas y Alianza Lima se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Regatas Lima/Alianza Lima/composición LR

Regatas vs Alianza Lima EN VIVO juegan HOY sábado 24 de octubre, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por la Liga Peruana de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El cuadro de Regatas llega a este duelo tras haber superado 3-0 a Géminis en su primer partido del campeonato. En cuanto a Alianza Lima, las dirigidas por Alejandro Schneider hicieron lo propio y vencieron 3-2 a Rebaza Acosta en un infartante partido que se definió hasta el quinto set.

¿A qué hora juega Regatas vs Alianza Lima?

El duelo entre Regatas y Alianza Lima se disputará este sábado 24 de octubre y arrancará desde las 7.00 p. m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los países del continente:

Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9.00 p. m.

¿Dónde juega Regatas vs Alianza Lima?

El encuentro entre Regatas y Alianza Lima se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Canal para ver Regatas vs Alianza Lima

Regatas vs Alianza Lima llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2), donde podrás disfrutarlo por señal abierta. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo ver Regatas vs Alianza Lima por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano está a cargo de la aplicación de Latina, por la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Historial de Regatas vs Alianza Lima

Estos son los resultados de los últimos cinco enfrentamientos entre Regatas y Alianza Lima.

Regatas 1- 3 Alianza Lima | 11.02.26

| 11.02.26 Alianza Lima 3 -1 Regatas | 4.1.26

-1 Regatas | 4.1.26 Regatas 0- 3 Alianza Lima | 25.05.25

| 25.05.25 Regatas 3 -1 Alianza Lima | 18.05.25

-1 Alianza Lima | 18.05.25 Alianza Lima 3-0 Regatas | 11.05.25

Pronóstico de Regatas vs Alianza Lima

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Regatas.

Betsson: gana Regatas (2,90), gana Alianza Lima (1,32)

1XBet: gana Regatas (2,91), gana Alianza Lima (1,33)

Entradas para Regatas vs Alianza Lima

La venta de entradas para el encuentro entre Regatas y Alianza Lima se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus. Estos son los precios para asistir al partido.