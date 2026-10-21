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María Alejandra Marín analizó el sufrido debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: “Somos el rival a vencer”

La armadora colombiana destacó el nivel de Rebaza Acosta tras el triunfo blanquiazul por 3-2 y reconoció la presión que afronta el equipo en su objetivo de defender el título de la Liga Peruana de Vóley.

María Alejandra Marín habló sobre el debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Puro Vóley
María Alejandra Marín habló sobre el debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Puro Vóley
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Alianza Lima comenzó su camino en la Liga Peruana de Vóley 2026-27 con una victoria muy sufrida. El conjunto blanquiazul tuvo que disputar cinco sets para superar por 3-2 a Rebaza Acosta, en un encuentro que puso a prueba al vigente tricampeón. Tras el compromiso, María Alejandra Marín estuvo en el programa 'Puro Vóley', donde analizó el rendimiento del equipo y reconoció las dificultades que presentó su rival.

En la entrevista, María Alejandra Marín se refirió a las expectativas que acompañan al equipo íntimo y aseguró que su condición de candidato al título hace que el plantel tenga una responsabilidad mayor. "Todos los equipos este año se armaron para jugar de tú a tú. Y tampoco es un secreto que el rival a vencer es Alianza Lima por su historia, por todo lo que conlleva enfrentarse a Alianza. La presión la tiene Alianza, los demás equipos quizás no la tienen", manifestó.

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María Alejandra Marín analizó el sufrido debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley

La armadora colombiana descartó que las blanquiazules hayan afrontado el partido con exceso de confianza. Por el contrario, resaltó el desempeño de Rebaza Acosta, que complicó a las íntimas con su defensa y bloqueo durante varios pasajes del encuentro. "Alianza no entró confiado. Simplemente, Rebaza jugó muy bien. Nosotros atacábamos, metíamos pelotazos y ellas defendieron todo, nos bloqueaban todo", explicó la voleibolista.

De igual forma, Marín destacó el trabajo de la argentina Greta Martinelli en la distribución del juego del cuadro chalaco y consideró que el rendimiento colectivo del adversario fue determinante para llevar el encuentro hasta el quinto set. "Jugaron muy bien ellas. La levantadora Greta jugó muy bien el partido, repartiendo el juego. Entonces, yo creo que fue mérito de ellas también. Y por nuestra parte dimos lo mejor de nosotras", sostuvo.

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¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima disputará su próximo partido por la Liga Peruana de Vóley ante Regatas. Este cotejo se llevará a cabo el sábado 24 de octubre a las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo Lucha Fuentes.

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