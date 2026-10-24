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Carlos Gruezo será nuevo jugador de Universitario: futbolista ecuatoriano estuvo presente en el estadio Monumental

El periodista deportivo, Gustavo Peralta, informó que el volante ecuatoriano estuvo presente en el partido de Universitario e indicó que su fichaje está muy cerca de concretarse.

Carlos Gruezo, futbolista ecuatoriano, jugará en Universitario. Foto: Selección de Ecuador/composición LR
Carlos Gruezo, futbolista ecuatoriano, jugará en Universitario. Foto: Selección de Ecuador/composición LR
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Universitario de Deportes estaría preparando una de sus primeras incorporaciones para la temporada 2027. Carlos Gruezo, mediocampista ecuatoriano, fue visto en el estadio Monumental junto a su representante durante el encuentro entre el cuadro crema y Juan Pablo II, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

La presencia del futbolista de 31 años fue revelada por el periodista de L1 Max, Gustavo Peralta, durante la transmisión del partido por el campeonato. "En el palco presidencial del Monumetal está Carlos Grueso junto a su representante. Todo hace señalar que será jugador de la 'U' el próximo año", mencionó el comunicador.

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Carlos Gruezo será nuevo jugador de Universitario

El fichaje del volante ecuatoriano estaría relacionado con los planes deportivos del técnico Fabián Bustos, quien buscaría fortalecer el mediocampo crema. La experiencia internacional del futbolista y su capacidad para desempeñarse como mediocentro defensivo serían aspectos que encajarían en las necesidades del conjunto estudiantil.

De acuerdo con información difundida previamente desde Ecuador, las conversaciones para concretar la llegada de Carlos Gruezo a Universitario estarían en marcha. Esto ocurrió luego de que el futbolista ecuatoriano quedara en condición libre tras finalizar anticipadamente su vínculo contractual con Santos Laguna de México.

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¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

El siguiente duelo de Universitario de Deportes será ante Atlético Grau por la fecha 14 del Torneo Clausura. Este partido se llevará a cabo el próximo domingo 1 de noviembre a las 3.30 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Mansiche, ubicado en Trujillo.

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