Fecha 2 Liga Peruana de Vóley 2026-2027: programación, fecha, hora y canal dónde ver los partidos del torneo
Este sábado 24 de octubre arranca la segunda jornada en la Liga Peruana de Vóley. Regatas y Alianza Lima protagonizarán el partido más atractivo de la fecha en el Polideportivo Lucha Fuentes.
Se juega una nueva jornada en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. La segunda fecha de la competición arranca este sábado 24 de octubre y habrán encuentros muy atractivos, teniendo el duelo entre Regatas y Alianza Lima como el partido más atractivo del fin de semana.
De igual forma, la Universidad San Martín enfrentará a Deportivo Soan, mientras que Universitario de Deportes hará lo propio ante Deportivo Wanka en el último cotejo de la jornada en el torneo de vóley.
Partidos de la Liga Peruana de Vóley: programación de la fecha 2
La segunda jornada de la fase uno tendrá lugar entre el sábado 24 y el domingo 25 de octubre. Los duelos más atractivos del fin de semana serán protagonizados por Alianza Lima, Universidad San Martín y Universitario, equipos que ganaron en la primera fecha.
- Alianza Lima vence 3-2 a Rebaza Acosta en un infartante debut en la Liga Peruana de Vóley 2026-27
- ¡Rugieron Las Pumas! Universitario venció 3-0 a Deportivo Soan y empieza con pie derecho la Liga Peruana de Vóley 2026-27
Sábado 24 de octubre
- Perú Sub-19 vs Olva Latino | 2.45 p. m. | Latina
- Rebaza Acosta vs Atenea | 5.00 p. m. | Latina
- Regatas Lima vs Alianza Lima | 7.00 p. m. | Latina
Domingo 25 de octubre
- Universidad San Martín vs Deportivo Soan | 2.15 p. m. | Latina
- Circolo vs Géminis | 4.30 p. m. | Latina
- Universitario de Deportes vs Wanka | 6.30 p. m. | Latina
¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?
Todos los partidos del torneo se podrán ver a través del canal Latina (TV, web y app), pero también estará disponible completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el Facebook oficial de la Liga Peruana de Vóley Betsson.
¿Qué clubes participan en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027?
La presente edición del certamen cuenta con la participación de la selección peruana sub-19 que solo disputará la fase regular.
- Alianza Lima
- Club Atlético Atenea
- Circolo Sportivo Italiano
- Deportivo Géminis
- Deportivo Soan
- Olva Latino
- Rebaza Acosta
- Regatas Lima
- Universidad San Martín de Porres
- Universitario de Deportes
- Deportivo Wanka
- Perú Sub-19