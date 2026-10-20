Fecha 2 Liga Peruana de Vóley 2026-2027: programación, fecha, hora y canal dónde ver los partidos del torneo

Se juega una nueva jornada en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. La segunda fecha de la competición arranca este sábado 24 de octubre y habrán encuentros muy atractivos, teniendo el duelo entre Regatas y Alianza Lima como el partido más atractivo del fin de semana.

De igual forma, la Universidad San Martín enfrentará a Deportivo Soan, mientras que Universitario de Deportes hará lo propio ante Deportivo Wanka en el último cotejo de la jornada en el torneo de vóley.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley: programación de la fecha 2

La segunda jornada de la fase uno tendrá lugar entre el sábado 24 y el domingo 25 de octubre. Los duelos más atractivos del fin de semana serán protagonizados por Alianza Lima, Universidad San Martín y Universitario, equipos que ganaron en la primera fecha.

Sábado 24 de octubre

Perú Sub-19 vs Olva Latino | 2.45 p. m. | Latina

Rebaza Acosta vs Atenea | 5.00 p. m. | Latina

Regatas Lima vs Alianza Lima | 7.00 p. m. | Latina

Domingo 25 de octubre

Universidad San Martín vs Deportivo Soan | 2.15 p. m. | Latina

Circolo vs Géminis | 4.30 p. m. | Latina

Universitario de Deportes vs Wanka | 6.30 p. m. | Latina

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos del torneo se podrán ver a través del canal Latina (TV, web y app), pero también estará disponible completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el Facebook oficial de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

¿Qué clubes participan en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027?

La presente edición del certamen cuenta con la participación de la selección peruana sub-19 que solo disputará la fase regular.