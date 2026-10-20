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Deportes

Fecha 2 Liga Peruana de Vóley 2026-2027: programación, fecha, hora y canal dónde ver los partidos del torneo

Este sábado 24 de octubre arranca la segunda jornada en la Liga Peruana de Vóley. Regatas y Alianza Lima protagonizarán el partido más atractivo de la fecha en el Polideportivo Lucha Fuentes.

San Martín, Alianza Lima y Universitario ganaron en su debut. Foto: Universidad San Martín/Alianza Lima/Universitario/composición LR
San Martín, Alianza Lima y Universitario ganaron en su debut. Foto: Universidad San Martín/Alianza Lima/Universitario/composición LR
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Se juega una nueva jornada en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. La segunda fecha de la competición arranca este sábado 24 de octubre y habrán encuentros muy atractivos, teniendo el duelo entre Regatas y Alianza Lima como el partido más atractivo del fin de semana.

De igual forma, la Universidad San Martín enfrentará a Deportivo Soan, mientras que Universitario de Deportes hará lo propio ante Deportivo Wanka en el último cotejo de la jornada en el torneo de vóley.

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Partidos de la Liga Peruana de Vóley: programación de la fecha 2

La segunda jornada de la fase uno tendrá lugar entre el sábado 24 y el domingo 25 de octubre. Los duelos más atractivos del fin de semana serán protagonizados por Alianza Lima, Universidad San Martín y Universitario, equipos que ganaron en la primera fecha.

Sábado 24 de octubre

  • Perú Sub-19 vs Olva Latino | 2.45 p. m. | Latina
  • Rebaza Acosta vs Atenea | 5.00 p. m. | Latina
  • Regatas Lima vs Alianza Lima | 7.00 p. m. | Latina

Domingo 25 de octubre

  • Universidad San Martín vs Deportivo Soan | 2.15 p. m. | Latina
  • Circolo vs Géminis | 4.30 p. m. | Latina
  • Universitario de Deportes vs Wanka | 6.30 p. m. | Latina

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos del torneo se podrán ver a través del canal Latina (TV, web y app), pero también estará disponible completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el Facebook oficial de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

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¿Qué clubes participan en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027?

La presente edición del certamen cuenta con la participación de la selección peruana sub-19 que solo disputará la fase regular.

  • Alianza Lima
  • Club Atlético Atenea
  • Circolo Sportivo Italiano
  • Deportivo Géminis
  • Deportivo Soan
  • Olva Latino
  • Rebaza Acosta
  • Regatas Lima
  • Universidad San Martín de Porres
  • Universitario de Deportes
  • Deportivo Wanka
  • Perú Sub-19

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