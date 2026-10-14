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Deportes

¿Qué partidos hay hoy, miércoles 14 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en la Champions League, Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 14 de octubre. Foto: composición LR/AFP
Programación de los partidos de hoy, miércoles 14 de octubre. Foto: composición LR/AFP
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Los partidos del miércoles 14 de octubre incluyen distintos encuentros de la segunda jornada en la fase de liga de Champions League y en torneos del continente como la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Real Madrid será uno de los protagonistas del día: los dirigidos por José Mourinho visitan a la Roma en Italia. Por otra parte, Fluminense y Palmeiras nos regalan un impactante duelo de brasileños en las semifinales de la Copa Libertadores.

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Partido de la Champions League HOY

  • Feyenoord vs Como
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN 2
  • LASK vs Liverpool
  • Hora: 11.15 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Arsenal vs Lille
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Manchester City vs PSG
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Roma vs Real Madrid
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Aston Villa vs Fenerbache
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 3
  • Slovan Bratislava vs Stuttgart
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 4
  • Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5
  • Shakhtar Donetsk vs AEK
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 6
  • Betis vs Porto
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 7

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Palmeiras vs Fluminense
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY

  • Sarmiento vs River Plate
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports Argentina.

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