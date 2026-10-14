¿Qué partidos hay hoy, miércoles 14 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en la Champions League, Copa Sudamericana y Copa Libertadores.
Programación de los partidos de hoy, miércoles 14 de octubre. Foto: composición LR/AFP
Los partidos del miércoles 14 de octubre incluyen distintos encuentros de la segunda jornada en la fase de liga de Champions League y en torneos del continente como la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Real Madrid será uno de los protagonistas del día: los dirigidos por José Mourinho visitan a la Roma en Italia. Por otra parte, Fluminense y Palmeiras nos regalan un impactante duelo de brasileños en las semifinales de la Copa Libertadores.
Partido de la Champions League HOY
- Feyenoord vs Como
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN 2
- LASK vs Liverpool
- Hora: 11.15 a. m.
- Canal: ESPN
- Arsenal vs Lille
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Manchester City vs PSG
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Roma vs Real Madrid
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Aston Villa vs Fenerbache
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 3
- Slovan Bratislava vs Stuttgart
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 4
- Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 5
- Shakhtar Donetsk vs AEK
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 6
- Betis vs Porto
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 7
Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Palmeiras vs Fluminense
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY
- Sarmiento vs River Plate
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TNT Sports Argentina.