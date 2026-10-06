Partidos de hoy, martes 6 de octubre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los amistosos FIFA, la UEFA Nations League y en los campeonatos sudamericanos.
¿A qué hora juegan y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 6 de octubre de 2026 continúa la jornada deportiva con atractivos encuentros por la fecha FIFA, entre amistosos internacionales y la Nations League. Los partidos podrán seguirse a través de señales como L1 Max y ESPN, además de plataformas de streaming como Disney+, para que no te pierdas ningún duelo.
La selección peruana cerrará su gira internacional en esta fecha FIFA enfrentando a Colombia, una de las selecciones clasificadas al Mundial. Por su parte, España y Croacia protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la Nations League. Además, Lionel Messi disputará su último partido con la selección argentina en un amistoso ante Benín.
Amistosos internacionales HOY
- Uruguay vs. India
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: AUF TV y DSports
- Jordania vs. Venezuela
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Televen
- Argentina vs. Benín
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: TyC Sports y Telefe
- Colombia vs. Perú
- Hora: 6.45 p. m.
- Canal: América TV
- Estados Unidos vs. Canadá
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney+
- México vs. Chile
- Hora: 9.30 p. m.
- Canal: Azteca 7, TUDN, Canal 5, Amazon Prime Video y Claro Sports
Partidos de HOY en la Nations League
- Croacia vs. España
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN y Disney+ Premium
- Luxemburgo vs. Bulgaria
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Inglaterra vs. Chequia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN y Disney+ Premium
- Bielorrusia vs. Finlandia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Estonia vs. Islandia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY
- Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports+
- Olimpia vs. Nacional
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: Tigo Sports+