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Deportes

Partidos de hoy, martes 6 de octubre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los amistosos FIFA, la UEFA Nations League y en los campeonatos sudamericanos.

Programación de los partidos de hoy, martes 6 de octubre.
Programación de los partidos de hoy, martes 6 de octubre. | Foto: AFP/UEFA/ composición LR
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¿A qué hora juegan y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 6 de octubre de 2026 continúa la jornada deportiva con atractivos encuentros por la fecha FIFA, entre amistosos internacionales y la Nations League. Los partidos podrán seguirse a través de señales como L1 Max y ESPN, además de plataformas de streaming como Disney+, para que no te pierdas ningún duelo.

La selección peruana cerrará su gira internacional en esta fecha FIFA enfrentando a Colombia, una de las selecciones clasificadas al Mundial. Por su parte, España y Croacia protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la Nations League. Además, Lionel Messi disputará su último partido con la selección argentina en un amistoso ante Benín.

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Amistosos internacionales HOY

  • Uruguay vs. India
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: AUF TV y DSports
  • Jordania vs. Venezuela
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: Televen
  • Argentina vs. Benín
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: TyC Sports y Telefe
  • Colombia vs. Perú
  • Hora: 6.45 p. m.
  • Canal: América TV
  • Estados Unidos vs. Canadá
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney+
  • México vs. Chile
  • Hora: 9.30 p. m.
  • Canal: Azteca 7, TUDN, Canal 5, Amazon Prime Video y Claro Sports

Partidos de HOY en la Nations League

  • Croacia vs. España
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney+ Premium
  • Luxemburgo vs. Bulgaria
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Inglaterra vs. Chequia
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney+ Premium
  • Bielorrusia vs. Finlandia
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Estonia vs. Islandia
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
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Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

  • Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports+
  • Olimpia vs. Nacional
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: Tigo Sports+

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