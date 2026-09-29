Francia - Italia: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 3 de la UEFA Nations League 2026
Las selecciones de Francia e Italia se enfrentarán este viernes 2 de octubre en uno de los duelos más atractivos de la tercera fecha de la Liga de Naciones.
La selección de Francia busca su tercer triunfo en la UEFA Nations League. El equipo dirigido por Zinedine Zidane enfrentará a su similar de Italia por la tercera jornada del torneo. Los franceses llegan a este enfrentamiento tras vencer por la mínima a Bélgica en calidad de visita.
En cuanto al cuadro italiano, superó por 4-1 a Turquía como visitante, obteniendo su primer triunfo en la competición. En cuanto a los últimos cinco enfrentamientos, Francia ha ganado en cuatro oportunidades, mientras que Italia hizo lo propio en una ocasión, justamente jugando en la cancha de los ‘bleus’.
¿Cuándo juega Francia vs Italia?
Ambos equipos se enfrentan el viernes 2 de octubre en el Stade de France, ubicado en París. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 81.000 espectadores.
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¿A qué hora juega Francia vs Italia?
El encuentro arrancará a la 1.45 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.
- Costa Rica, México: 12.45 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 1.45 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.
- España: 8.45 p. m.
¿En qué canal ver Francia vs Italia?
Puedes ver el enfrentamiento entre Francia e Italia por ESPN. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la UEFA Nations League.
Pronósticos para Francia vs Italia
Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a Francia sobre Italia.
- Betsson: gana Francia (1,43), empate (4,55), gana Italia (6,80)
- Betano: gana Francia (1,47), empate (4,75), gana Italia (6,40)
- Bet365: gana Francia (1,45), empate (4,75), gana Italia (6,00)
- 1XBet: gana Francia (1,46), empate (5,10), gana Italia (6,72)
- Caliente: gana Francia (1,43), empate (4,75), gana Italia (6,75)
- Doradobet: gana Francia (1,42), empate (5,00), gana Italia (6,66).