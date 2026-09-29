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Deportes

Francia - Italia: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 3 de la UEFA Nations League 2026

Las selecciones de Francia e Italia se enfrentarán este viernes 2 de octubre en uno de los duelos más atractivos de la tercera fecha de la Liga de Naciones.

Francia e Italia se enfrentan en la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
Francia e Italia se enfrentan en la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
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La selección de Francia busca su tercer triunfo en la UEFA Nations League. El equipo dirigido por Zinedine Zidane enfrentará a su similar de Italia por la tercera jornada del torneo. Los franceses llegan a este enfrentamiento tras vencer por la mínima a Bélgica en calidad de visita.

En cuanto al cuadro italiano, superó por 4-1 a Turquía como visitante, obteniendo su primer triunfo en la competición. En cuanto a los últimos cinco enfrentamientos, Francia ha ganado en cuatro oportunidades, mientras que Italia hizo lo propio en una ocasión, justamente jugando en la cancha de los ‘bleus’.

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¿Cuándo juega Francia vs Italia?

Ambos equipos se enfrentan el viernes 2 de octubre en el Stade de France, ubicado en París. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 81.000 espectadores.

¿A qué hora juega Francia vs Italia?

El encuentro arrancará a la 1.45 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 12.45 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 1.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.
  • España: 8.45 p. m.
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¿En qué canal ver Francia vs Italia?

Puedes ver el enfrentamiento entre Francia e Italia por ESPN. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la UEFA Nations League.

Pronósticos para Francia vs Italia

Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a Francia sobre Italia.

  • Betsson: gana Francia (1,43), empate (4,55), gana Italia (6,80)
  • Betano: gana Francia (1,47), empate (4,75), gana Italia (6,40)
  • Bet365: gana Francia (1,45), empate (4,75), gana Italia (6,00)
  • 1XBet: gana Francia (1,46), empate (5,10), gana Italia (6,72)
  • Caliente: gana Francia (1,43), empate (4,75), gana Italia (6,75)
  • Doradobet: gana Francia (1,42), empate (5,00), gana Italia (6,66).

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