La selección peruana se alista para disputar un duro amistoso contra Estados Unidos en el inicio de la fecha FIFA de setiembre y octubre. A pocas horas del compromiso, el entrenador del equipo rival, Mauricio Pochettino, se pronunció sobre el duelo contra la Bicolor.

En un primer momento, el técnico argentino remarcó que enfrentar a selecciones sudamericanas representa un “desafío”, pues tienen un carácter muy competitivo.

Mauricio Pochettino sobre la selección peruana

“Perú me está gustando. Los partidos que he visto de preparación contra Senegal o España antes del Mundial, con su nuevo entrenador, han tenido rendimientos buenos. Es el desafío de competir con equipos que compiten bien”, manifestó en conferencia de prensa.

En ese sentido, el estratega de Estados Unidos remarcó el cambio presente en la selección peruana desde que Mano Menezes asumió la dirección técnica.

“Perú es un equipo con experiencia que compite bien. Desde que está con su nuevo entrenador brasileño tiene muy claras las ideas de a qué juega. Es un equipo compacto, con mucha agresividad y va a ser un partido muy competitivo”, concluyó.

¿Cuándo juega Perú vs Estados Unidos?

El amistoso Perú - Estados Unidos se llevará a cabo el sábado 26 de setiembre en el Inter&Co Stadium. El cotejo empezará a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana).

¿Qué canal transmite el amistoso Perú vs Estados Unidos?

El encuentro entre Perú vs Estados Unidos, que se realizará en el marco de la fecha FIFA, se podrá ver a través de América TV (canal 4) y su plataforma de streaming América tvGO. En caso no puedas acceder a alguna de estas alternativas, puedes seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.