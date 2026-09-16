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Deportes

Alianza Lima vs Gerdau Minas: día, hora y canal confirmado del partido por las semifinales de la Brasil Cup 2026

Las blanquiazules disputarán un torneo internacional junto a la elite del vóley brasileño. Revisa todo sobre los partidos de Alianza Lima en la Brasil Cup 2026.

Alianza Lima jugará 2 partidos en la Brasil Cup 2026. Foto: Alianza Lima vóley
Alianza Lima jugará 2 partidos en la Brasil Cup 2026. Foto: Alianza Lima vóley
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Alianza Lima tiene como principales objetivos el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley y hacer una gran campaña en el Mundial de Clubes. Antes de disputar sus primeros partidos oficiales, las blanquiazules viajaron al extranjero para disputar un cuadrangular internacional en la prestigiosa Brasil Cup 2026.

Las dirigidas por Alejandro Schneider tendrán como primer rival a Gerdau Minas en semifinales. Dicha competición también contará con la participación de Facundo Morando, quien llegó a Fluminense tras su histórico paso por La Victoria.

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El primer rival de Alianza Lima será Gerdau Minas. Foto: Alianza Lima vóley

El primer rival de Alianza Lima será Gerdau Minas. Foto: Alianza Lima vóley

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Gerdau Minas vóley?

El partido Alianza Lima vs Gerdau Minas se llevará a cabo el viernes 18 de setiembre en el Arena Guilherme Paraense, complejo deportivo ubicado en la ciudad de Belém do Pará.

¿A qué hora juega Alianza Lima - Gerdau Minas?

El primer amistoso de Alianza Lima en territorio brasileño empezará a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (sábado 19)

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¿Qué canal transmitirá el partido de Alianza Lima vs Gerdau Minas?

El encuentro entre Alianza Lima vs Gerdau Minas se podrá ver a través de América TV (canal 4) y la plataforma América tvGo. En caso no puedas acceder a estas opciones, La República te ofrece una cobertura online gratis del partido con todas las incidencias.

Brasil Cup 2026: partidos

Semifinales

  • Alianza Lima vs Gerdau Minas | 5.00 p. m. | viernes 18 de setiembre
  • Fluminense vs São Cristóvão Saúde | 8.00 p. m. | viernes 18 de setiembre

Final y tercer lugar

  • Tercer lugar | 2.00 p. m. | sábado 19 de setiembre
  • Final | 5.00 p. m. | sábado 19 de setiembre
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