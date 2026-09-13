CM de Bitel se declara hincha de Universitario y se burla de Alianza Lima: "Matute mi jato"

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El reciente triunfo de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima no solo dejó festejos entre los hinchas cremas, sino también una particular reacción que rápidamente llamó la atención en redes sociales. Tras el resultado, comenzaron a circular comentarios y publicaciones desde las redes sociales de Bitel, donde se observa una aparente burla de la marca hacia el cuadro blanquiazul luego de su derrota ante la ‘U’.

La cuenta oficial de Bitel no dejó pasar la victoria de Universitario y tras el 2-1 sobre Alianza Lima, la marca realizó publicaciones y comentarios desde sus redes sociales donde se burla de la derrota blanquiazul. Esto generó reacciones entre los hinchas y volvió a poner en discusión el particular estilo que algunas marcas utilizan para interactuar con los aficionados del fútbol peruano.

Los polémicos comentarios de Bitel burlándose de Alianza Lima tras el triunfo de Universitario

Esta situación resultó llamativa debido al vínculo que Bitel mantiene con ambos clubes en los últimos años. La empresa fue patrocinador de Alianza Lima durante 2024 y renovó su vínculo con el club para 2025. Sin embargo, para la temporada 2026, Bitel anunció un nuevo acuerdo como auspiciador oficial de Universitario de Deportes, marcando una reciente etapa de la compañía dentro del fútbol peruano.

El triunfo en Matute, entretanto, permitió a Universitario sumar tres puntos importantes y colocarse en la parte alta del Clausura. El partido terminó con goles de Álex Valera y Lisandro Alzugaray para la 'U', mientras que Federico Girotti marcó para Alianza Lima.

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¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

El equipo dirigido por Héctor Cúper afrontará su siguiente duelo por el Torneo Clausura ante Deportivo Garcilaso. Este partido forma parte de la fecha 10 y se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre a las 6.00 p. m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.